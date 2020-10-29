29.10.2020, 15:45

Едем на юг Эстонии! В ноябре всех любителей вкусной еды ждет неделя вкусов “Из леса на тарелку”

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Едем на юг Эстонии! В ноябре всех любителей вкусной еды ждет неделя вкусов “Из леса на тарелку”
Signe Milkov

Неделя вкусов “Из леса на тарелку”, впервые проводимая в Южной Эстонии, с 5 по 15 ноября приглашает всех желающих в заведения общественного питания шести южно-эстонских уездов, чтобы испытать необычные вкусовые ощущения.

Примерно в 60 кафе и ресторанах составлены специальные меню, в которых как минимум в качестве одного из компонентов используется эстонский дар леса, и которые в значительной степени состоят из местных продуктов. Например, в меню можно найти исландский мох, каштаны, желуди, дичь, еловые побеги, таволгу и много других диких ингредиентов. Цена специального меню — в диапазоне от 15 до 19 евро.

Запоминающиеся вкусовые впечатления ждут посетителей в шести уездах: Тартуском, Йыгеваском, Пылваском, Вильяндиском, Выруском и Валгаском. Со всеми заведениями общественного питания и их меню можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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“Для человека нет более важного дела, чем еда поблизости от собственного жилья. Как производитель я стараюсь предлагать те продукты питания, которые я сам вырастил, да и как потребитель я ценю чистое эстонское сырье. Неделя вкусов “Из леса на тарелку” интересна тем, что в меню также используется и такое сырье, которого, как правило, не найти в ассортименте, и которое трудно приобрести: например, боровики или еловые рыжики”, — сказал участвующий в Неделе вкусов Южной Эстонии хозяин хутора Кивиталу Юрий Макаров.

Цель мероприятия “Из леса на тарелку” — повысить посещаемость заведений общественного питания, поддержать развивающуюся культуру еды и мелких производителей в регионе, а также сделать особый акцент на местном сырье.

“Впервые проводимая неделя вкусов подчеркивает сильные стороны эстонской кухни — дары леса и продукцию малого бизнеса, которые житель Эстонии часто воспринимает как сами собой разумеющиеся, но гостей страны здешняя кухня воодушевляет своими сюрпризами”, — рассказала директор по маркетингу города Тарту Хелен Кальберг. “Сотрудничество шести уездов при создании этого мероприятия предлагает посетителю региона не менее 60 причин, чтобы приехать в Южную Эстонию, пробродить здесь и насладиться как региональными вкусами, так и южно-эстонской осенью”, — добавила она.

Неделю вкусов Южной Эстонии организуют: город Тарту, фонд “Деловая консультация Тарту” (SA Tartu Ärinõuandla), Южно-Эстонский туристический кластер, фонд “Туризм Тартумаа” (SA Tartumaa Turism), НКО “Йыгевамааская палата сотрудничества” (Jõgevamaa Koostöökoda MTÜ), фонд “Центр развития Пылвамаа” (SA Põlvamaa Arenduskeskus), фонд “Агентство развития Валгамаа” (SA Valgamaa Arenguagentuur) и Южно-Эстонские группы деятельности LEADER. Созданию концепции этой идеи способствовали: Тартуский научный парк, Сельскохозяйственный рынок (TÜ Taluturg), НКО “Луковый путь” (MTÜ Sibulatee) и НКО “Мульгиская ассоциация мелких производителей” (MTÜ Mulgi Väiketootjate Liit).

Ознакомиться с мероприятием можно ЗДЕСЬ.

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