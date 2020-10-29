Едем на юг Эстонии! В ноябре всех любителей вкусной еды ждет неделя вкусов “Из леса на тарелку”

Цель мероприятия “Из леса на тарелку” — повысить посещаемость заведений общественного питания, поддержать развивающуюся культуру еды и мелких производителей в регионе, а также сделать особый акцент на местном сырье.
“Впервые проводимая неделя вкусов подчеркивает сильные стороны эстонской кухни — дары леса и продукцию малого бизнеса, которые житель Эстонии часто воспринимает как сами собой разумеющиеся, но гостей страны здешняя кухня воодушевляет своими сюрпризами”, — рассказала директор по маркетингу города Тарту Хелен Кальберг. “Сотрудничество шести уездов при создании этого мероприятия предлагает посетителю региона не менее 60 причин, чтобы приехать в Южную Эстонию, пробродить здесь и насладиться как региональными вкусами, так и южно-эстонской осенью”, — добавила она.
Неделю вкусов Южной Эстонии организуют: город Тарту, фонд “Деловая консультация Тарту” (SA Tartu Ärinõuandla), Южно-Эстонский туристический кластер, фонд “Туризм Тартумаа” (SA Tartumaa Turism), НКО “Йыгевамааская палата сотрудничества” (Jõgevamaa Koostöökoda MTÜ), фонд “Центр развития Пылвамаа” (SA Põlvamaa Arenduskeskus), фонд “Агентство развития Валгамаа” (SA Valgamaa Arenguagentuur) и Южно-Эстонские группы деятельности LEADER. Созданию концепции этой идеи способствовали: Тартуский научный парк, Сельскохозяйственный рынок (TÜ Taluturg), НКО “Луковый путь” (MTÜ Sibulatee) и НКО “Мульгиская ассоциация мелких производителей” (MTÜ Mulgi Väiketootjate Liit).
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