Едем на юг Эстонии! В ноябре всех любителей вкусной еды ждет неделя вкусов “Из леса на тарелку”

Примерно в 60 кафе и ресторанах составлены специальные меню, в которых как минимум в качестве одного из компонентов используется эстонский дар леса, и которые в значительной степени состоят из местных продуктов. Например, в меню можно найти исландский мох, каштаны, желуди, дичь, еловые побеги, таволгу и много других диких ингредиентов. Цена специального меню — в диапазоне от 15 до 19 евро.

Запоминающиеся вкусовые впечатления ждут посетителей в шести уездах: Тартуском, Йыгеваском, Пылваском, Вильяндиском, Выруском и Валгаском. Со всеми заведениями общественного питания и их меню можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

“Для человека нет более важного дела, чем еда поблизости от собственного жилья. Как производитель я стараюсь предлагать те продукты питания, которые я сам вырастил, да и как потребитель я ценю чистое эстонское сырье. Неделя вкусов “Из леса на тарелку” интересна тем, что в меню также используется и такое сырье, которого, как правило, не найти в ассортименте, и которое трудно приобрести: например, боровики или еловые рыжики”, — сказал участвующий в Неделе вкусов Южной Эстонии хозяин хутора Кивиталу Юрий Макаров.