Едем в Ригу! В Латвии открывается первый в Северной Европе театр и музей иллюзии

Артисты подчеркивают, что без поддержки общества этот театр никогда не был бы создан. На мероприятии по случаю открытия театра зрители смогут увидеть театрализованное цирковое представление “Волшебники”, в котором свое искусство иллюзии продемонстрируют известные артисты из Бельгии, Италии и других стран.

В настоящее время в мире работает много посвященных искусству иллюзии музеев, из которых самым престижным и знаменитым считается находящийся в Голливуде “Magic Castle”. Хотя в Латвии сильны традиции иллюзионизма, такого типа театра и музея нет не только в Балтии, но и в странах Северной Европы.

В помещениях на площади в 530 м2, оборудованных системами света, звука и видео, свои двери на двух этажах распахнет Театр иллюзии на 300 посадочных мест, а также клуб фокусов, в котором будет проходить обучение фокусам и театральному мастерству — семинары, лекции, мастер-классы. Там же будет расположен и музей волшебства.