Едем в Ригу! В Латвии открывается первый в Северной Европе театр и музей иллюзии(1)
7 ноября этого года в столице Латвии всемирно признанные иллюзионисты Даце и Энрико Пецолли откроют первый в Северной Европе театр иллюзии Mystero.
7 ноября этого года в столице Латвии всемирно признанные иллюзионисты Даце и Энрико Пецолли откроют первый в Северной Европе театр иллюзии Mystero.
Артисты подчеркивают, что без поддержки общества этот театр никогда не был бы создан. На мероприятии по случаю открытия театра зрители смогут увидеть театрализованное цирковое представление “Волшебники”, в котором свое искусство иллюзии продемонстрируют известные артисты из Бельгии, Италии и других стран.
В настоящее время в мире работает много посвященных искусству иллюзии музеев, из которых самым престижным и знаменитым считается находящийся в Голливуде “Magic Castle”. Хотя в Латвии сильны традиции иллюзионизма, такого типа театра и музея нет не только в Балтии, но и в странах Северной Европы.
В помещениях на площади в 530 м2, оборудованных системами света, звука и видео, свои двери на двух этажах распахнет Театр иллюзии на 300 посадочных мест, а также клуб фокусов, в котором будет проходить обучение фокусам и театральному мастерству — семинары, лекции, мастер-классы. Там же будет расположен и музей волшебства.
С 14 ноября этого года любой желающий сможет посетить Театр иллюзии и музей Mystero с интерактивными экскурсиями, которые будут проходить в малых группах. На выходных будет работать и магазин фокусов. Также планируется, что с декабря в театре будет показываться Рождественская программа семьи Пецолли “Чудо Ты” (“Brīnums Tu”). В свою очередь, во второй половине 2021 года свою работу начнет школа иллюзионизма. Помещения также подходят для проведения частных и корпоративных мероприятий.
Даце Пецолли подчеркивает, что, хотя планы на будущее грандиозные, сейчас все силы брошены на программу открытия театра, поэтому она с радостью сообщает, что именно на это событие в Латвию приедут признанные в мире иллюзионисты, которых можно будет увидеть в театрализованном цирковом представлении “Волшебники”.
“Свое участие в мероприятии открытия театра подтвердил иллюзионист Аарон Кроу (Aaron Crow) из Бельгии, который, благодаря своему высокому мастерству и оригинальности, является одним из самых известных и популярных иллюзионистов в мире. Он принимал участие в многочисленных телевизионных проектах и выступал на самых престижных сценах мира. Также на мероприятии будет выступать итальянский ансамбль иллюзионизма “Disguido” и многие другие артисты. Это станет прекрасной возможностью посмотреть в Латвии шоу мирового уровня, о котором мы мечтали более 20 лет”, — говорит Даце Пецолли.
Архитектор проекта — Сандра Лагановска, которая является одним из ведущих архитекторов Латвийской национальной библиотеки, или “Замка света”.
Мероприятие поддержали Рижская дума, Государственный Фонд культурного капитала и Посольство Италии. В свою очередь поддержку в создании театра оказали почти 600 человек со всего мира — как финансовую, так и материалами. Многие помогали практическими советами, помощь оказывалась и в ремонтных работах.
Билеты на открытие Театра иллюзии Mystero можно приобрести в Aula.lv. Информацию о дальнейшей работе театра и музея можно будет найти на странице Mystero в Facebook.
На открытии театра будут соблюдаться все введенные в стране требования эпидемиологической безопасности.
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