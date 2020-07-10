Едем в Вильнюс: бесплатные развлечения, скидки в шикарных гостиницах, уютные кафе и секретные места

Есть еще два бесплатных и привлекательных места. Один из них — первый вильнюсский парк на крыше. В Лондоне и Берлине таких садов много. В Вильнюсе он находится рядом с Лукишкской площадью, в гостинице Hilton Garden и называется Live Square. Попасть туда могут все желающие совершенно бесплатно. С крыши открывается великолепная панорама, можно наблюдать закаты. Там же действует ресторан Pink&Yellow, в котором стоит отведать тартар из тунца, тако с утятиной и желтый мексиканский коктейль.
Рядом находится искусственный пляж Open beach. Благодаря этому пляжу площадь ожила, ее полюбили люди. В углу площади есть кафе. Сходите, отдохните, позагорайте, сделайте фото. Похожее место есть в Нью-Йорке — после работы люди там собираются в сквере Bryant park, расположенном среди небоскребов.
Есть в Вильнюсе и интересные музеи. Новый и современный вильнюсский музей Mo, по мнению журналиста — это фантастика. Во-первых, он небольшой, во-вторых, несложный для людей, которые не являются профессионалами, в-третьих, после посещения музея остается приятное чувство, значит, это не только культура, но и развлечение. Если вы не разбираетесь в искусстве, возьмите экскурсовода, почитайте, что написано под экспонатами. Как раз в конце июня открылась выставка “Почему так тяжело любить”. Это название интригует.
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