Едем в Вильнюс: бесплатные развлечения, скидки в шикарных гостиницах, уютные кафе и секретные места

После карантина уехать за границу на отдых непросто, а в усадьбах сельского туризма и на взморье свободное место найти нелегко. Так как же отдыхать в этом году? Можно, например, поехать в Литву, где значительно подешевели гостиницы, на свои услуги делают скидки экскурсоводы и организаторы разных услуг. Кроме того, в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде или Шяуляй есть что посмотреть.

Журналист Delfi поставил перед собой задачу — составить план на выходные, чтобы их проводить не дома, а в ритме отпуска и при этом не потратить много денег.

Этим летом, когда нет множества туристов, Вильнюс перестал быть таким дорогим. Гостиницы пустуют, поэтому стараются привлечь гостей разными способами. 5-звездочные гостиницы предлагают огромные скидки, акции, пакеты с романтичным ужином или поздним завтраком с шампанским.