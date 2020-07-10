Едем в Вильнюс: бесплатные развлечения, скидки в шикарных гостиницах, уютные кафе и секретные места

Есть еще два бесплатных и привлекательных места. Один из них — первый вильнюсский парк на крыше. В Лондоне и Берлине таких садов много. В Вильнюсе он находится рядом с Лукишкской площадью, в гостинице Hilton Garden и называется Live Square. Попасть туда могут все желающие совершенно бесплатно. С крыши открывается великолепная панорама, можно наблюдать закаты. Там же действует ресторан Pink&Yellow, в котором стоит отведать тартар из тунца, тако с утятиной и желтый мексиканский коктейль.
Рядом находится искусственный пляж Open beach. Благодаря этому пляжу площадь ожила, ее полюбили люди. В углу площади есть кафе. Сходите, отдохните, позагорайте, сделайте фото. Похожее место есть в Нью-Йорке — после работы люди там собираются в сквере Bryant park, расположенном среди небоскребов.
Есть в Вильнюсе и интересные музеи. Новый и современный вильнюсский музей Mo, по мнению журналиста — это фантастика. Во-первых, он небольшой, во-вторых, несложный для людей, которые не являются профессионалами, в-третьих, после посещения музея остается приятное чувство, значит, это не только культура, но и развлечение. Если вы не разбираетесь в искусстве, возьмите экскурсовода, почитайте, что написано под экспонатами. Как раз в конце июня открылась выставка “Почему так тяжело любить”. Это название интригует.
Ван Дамм не сдержался, написав такое после смерти Нурмагомедова
При какой температуре воздуха коронавирус не передается совсем
Ученые нашли элементарный способ сохранить ум в старости
"Рубин" обыграл "Краснодар" в матче чемпионата России