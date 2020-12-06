Едете в Латвию? Будьте готовы к ужесточенному контролю на границе

Для дополнительной безопасности, несмотря на то, что распространение COVID-19 большей частью происходит внутри страны, и большинство случаев заражения не поддаются отслеживанию, с 7 декабря будет ужесточен контроль прибывающих в Латвию лиц, чтобы удостовериться в заполнении Covidpass.lv, тем самым облегчая контроль распространения инфекции.
Пересечение границы Латвии
На государственной границе Латвийской Республики ужесточается контроль. Сотрудники таможни, а также полиция будут тщательно проверять наличие QR-кода, который можно получить, заполнив специальную электронную анкету на сайте covidpass.lv.
Э-анкету можно будет заполнить не ранее, чем за 48 часов до предположительного пересечения границы. Информация, указанная в э-анкету, автоматически будет передана Государственной полиции, Государственной пограничной службе, Центру профилактики и контроля заболеваний.
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