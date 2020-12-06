Едете в Латвию? Будьте готовы к ужесточенному контролю на границе

Для более целенаправленного ограничения COVID-19 и борьбы с вызванной вирусом угрозой здоровью и жизни жителей Латвии внедряются более строгие и точные меры безопасности до 11 января. Их цель – совместно создать для всего общества условия, в которых вирус не сможет распространяться. Это означает, что в конце 2020 года праздничный сезон пройдет под знаком общей, но индивидуальной борьбы с вирусом. Помимо мер безопасности будет предоставляться поддержка как предпринимателям, так трудящимся. В то же время правительство ведет последовательную работу над обеспечением доступности вакцины.

В общественном транспорте и вне дома в помещениях, где находится больше одного человека, все должны носить маски для лица. Маски для лица могут не надевать дети младше семи лет и люди, которые ввиду очевидных функциональных расстройств не могут это делать.