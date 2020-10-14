Единым правилам быть! Европейский союз согласовал общую систему ограничений на поездки
Вчера страны Европейского союза согласовали общие критерии для координации ограничений на поездки в условиях распространения коронавируса.
Вчера страны Европейского союза согласовали общие критерии для координации ограничений на поездки в условиях распространения коронавируса.
Вчера на внеочередной встрече в Люксембурге министры 27 европейских государств утвердили так называемую “светофорную” систему, приняв единые критерии обозначения опасных и безопасных зон Европейского союза. Вводя общие правила обозначения зон повышенного риска, ЕС хочет избежать повторения весеннего хаоса с закрытием границ, а также устранить нынешнюю путаницу с ограничениями в разных странах, сообщает AFP и Reuters.
Согласно новой “светофорной” модели, карта Европы будет поделена на три зоны: красную, оранжевую и зеленую. В красный цвет будут окрашены те страны, где в течение 2 недель кумулятивный коэффициент заболеваемости превышает 50 случаев на 100 000 жителей, а доля положительных тестов на коронавирус составляет более 4%. Кроме того, к красной зоне будут относиться и те страны, где доля положительных тестов ниже указанного уровня, но уровень заболеваемости более 150 случаев на 100 000 человек.
В оранжевый цвет окрасят все страны, где за последние 14 дней уровень заражения был ниже 50 случаев на 100 000 жителей, а доля положительных тестов составляет более 4%. К этой же “оранжевой” зоне отнесут и те страны и регионы, где доля положительных тестов ниже 4%, но кумулятивный коэффициент заболеваемости составляет от 25 до 150 случаев на 100 000 человек.
Государствам-членам ЕС рекомендуется применять “соразмерные” меры к оранжевым зонам среднего риска и красным зонам высокого риска. Эти меры могут включать карантин или тестирование, но не полный запрет на въезд.
Самой безопасной зоной для путешествий будут считать “зеленую”. В этот цвет окрасят те страны, где кумулятивная заболеваемость менее 25 случаев на 100 000 человек, а доля положительных тестов менее 4%.
Поскольку сейчас во всех европейских странах наблюдается резкое увеличение количества заболевших коронавирусом, “зеленых” зон с наименьшим риском заражения, где разрешается неограниченное перемещение, остается очень мало. К ним относятся восточная Германия, отдельные регионы Северной Европы и стран Балтии, некоторые области Болгарии и Греции и одна зона в Италии.
Все 27 стран ЕС должны будут предоставлять в Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний данные о количестве новых случаев на 100 000 человек за последние 14 дней, а также о количестве тестов и процентной доле положительных тестов за последнюю неделю. На основе этих данных Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний будет составлять “светофорную” карту Европы.
Правила не являются обязательными для государств-членов, и хотя страны могут вводить свои собственные меры, ЕС призывает делать все в соответствии с общими принципами.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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