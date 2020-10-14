14.10.2020, 07:02

Единым правилам быть! Европейский союз согласовал общую систему ограничений на поездки


EST
Единым правилам быть! Европейский союз согласовал общую систему ограничений на поездки
Scanpix, Martin Meissner, AP

Вчера страны Европейского союза согласовали общие критерии для координации ограничений на поездки в условиях распространения коронавируса.

Вчера на внеочередной встрече в Люксембурге министры 27 европейских государств утвердили так называемую “светофорную” систему, приняв единые критерии обозначения опасных и безопасных зон Европейского союза. Вводя общие правила обозначения зон повышенного риска, ЕС хочет избежать повторения весеннего хаоса с закрытием границ, а также устранить нынешнюю путаницу с ограничениями в разных странах, сообщает AFP и Reuters.

Согласно новой “светофорной” модели, карта Европы будет поделена на три зоны: красную, оранжевую и зеленую. В красный цвет будут окрашены те страны, где в течение 2 недель кумулятивный коэффициент заболеваемости превышает 50 случаев на 100 000 жителей, а доля положительных тестов на коронавирус составляет более 4%. Кроме того, к красной зоне будут относиться и те страны, где доля положительных тестов ниже указанного уровня, но уровень заболеваемости более 150 случаев на 100 000 человек.

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В оранжевый цвет окрасят все страны, где за последние 14 дней уровень заражения был ниже 50 случаев на 100 000 жителей, а доля положительных тестов составляет более 4%. К этой же “оранжевой” зоне отнесут и те страны и регионы, где доля положительных тестов ниже 4%, но кумулятивный коэффициент заболеваемости составляет от 25 до 150 случаев на 100 000 человек.

Государствам-членам ЕС рекомендуется применять “соразмерные” меры к оранжевым зонам среднего риска и красным зонам высокого риска. Эти меры могут включать карантин или тестирование, но не полный запрет на въезд.

Самой безопасной зоной для путешествий будут считать “зеленую”. В этот цвет окрасят те страны, где кумулятивная заболеваемость менее 25 случаев на 100 000 человек, а доля положительных тестов менее 4%.

Поскольку сейчас во всех европейских странах наблюдается резкое увеличение количества заболевших коронавирусом, “зеленых” зон с наименьшим риском заражения, где разрешается неограниченное перемещение, остается очень мало. К ним относятся восточная Германия, отдельные регионы Северной Европы и стран Балтии, некоторые области Болгарии и Греции и одна зона в Италии.

Все 27 стран ЕС должны будут предоставлять в Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний данные о количестве новых случаев на 100 000 человек за последние 14 дней, а также о количестве тестов и процентной доле положительных тестов за последнюю неделю. На основе этих данных Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний будет составлять “светофорную” карту Европы.

Правила не являются обязательными для государств-членов, и хотя страны могут вводить свои собственные меры, ЕС призывает делать все в соответствии с общими принципами.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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