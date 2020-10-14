Единым правилам быть! Европейский союз согласовал общую систему ограничений на поездки

В оранжевый цвет окрасят все страны, где за последние 14 дней уровень заражения был ниже 50 случаев на 100 000 жителей, а доля положительных тестов составляет более 4%. К этой же “оранжевой” зоне отнесут и те страны и регионы, где доля положительных тестов ниже 4%, но кумулятивный коэффициент заболеваемости составляет от 25 до 150 случаев на 100 000 человек.

Государствам-членам ЕС рекомендуется применять “соразмерные” меры к оранжевым зонам среднего риска и красным зонам высокого риска. Эти меры могут включать карантин или тестирование, но не полный запрет на въезд.

Самой безопасной зоной для путешествий будут считать “зеленую”. В этот цвет окрасят те страны, где кумулятивная заболеваемость менее 25 случаев на 100 000 человек, а доля положительных тестов менее 4%.

Поскольку сейчас во всех европейских странах наблюдается резкое увеличение количества заболевших коронавирусом, “зеленых” зон с наименьшим риском заражения, где разрешается неограниченное перемещение, остается очень мало. К ним относятся восточная Германия, отдельные регионы Северной Европы и стран Балтии, некоторые области Болгарии и Греции и одна зона в Италии.