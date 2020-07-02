Египет открыл границы для иностранных туристов

“Египет в среду возобновил международное авиасообщение и открыл основные туристические достопримечательности, в том числе комплекс пирамид в Гизе и Каирский музей на площади Тахрир. В первый день из Каира вылетело за рубеж 16 рейсов. Первыми в страну прибыли туристы из Туниса, Кувейта, Франции, Иордании. Еще два чартерных рейса прилетели в аэропорты Южного Синая и Красного моря из Украины”, — пишет издание.

Как отмечает портал, курорты Шарм-эль-Шейх, Хургада и Мерса-Матруха объявлены “чистой зоной”, то есть свободной от COVID-19, они уже принимают туристов. “Власти Египта надеются, что туристы отважатся на поездки в страну после возобновления авиасообщения, поскольку приостановка туризма привела к финансовым проблемам и сокращению числа рабочих мест. В 2019 году вклад индустрии путешествий в экономику Египта составлял более 15% ВВП”, — пишет The Arab Weekly.