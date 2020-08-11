11.08.2020, 10:00

Египет ужесточил правила для въезда туристов


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Египет ужесточил правила для въезда туристов
Scanpix, Photo by Spencer Davis on Unsplash

Туристам, прибывающим на курорты Египта через Каир, придется обратить внимания на новые ограничения, которые ввели в стране Пирамид для въезжающих. Речь идет о тесте на коронавирус, отрицательный результат которого придется предоставить при въезде в страну. При этом тест должен быть сдан не позднее чем за 72 часа до поездки.

Как говорится в заявлении египетского кабмина, согласно новым правилам, тест на коронавирус необходимо пройти за 3 дня до въезда в страну. При этом, как заявил премьер-министр Мостафа Мадбули, данное решение распространяется как на местных жителей, так и на туристов, если они прибывают по морю, суше или воздуху, сообщает TourProm.

Однако есть и исключение — и это прямые рейсы на курорты, включающие Шарм-эль-Шейх, Табу, Хургаду, Марса-Алам и Марса-Матрух. Туристам, прибывающим непосредственно в курортные аэропорты, тест не понадобится. Кроме того, чтобы привлечь туристов визы в провинции Южный Синай, где расположен Шарм-эль-Шейх, Марса-Матрух и Красное море, где находится Хургада, теперь будут бесплатными.

Согласно данным университета Джона Хопкинса, в Египте на момент 4 августа насчитывается 41 157 активных случаев коронавируса (т.е. больных или инфицированных на данный момент), что при учете 100 млн жителей Египта составляет около 42 больных на 100 тыс. населения. А к 8 августа этот показатель упал уже до цифры в 39 человек на 100 тысяч населения. Т.е. статистика показывает, что темпы заболеваемости COVID-19 в Египте стремительно снижаются.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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