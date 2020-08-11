Египет ужесточил правила для въезда туристов

Как говорится в заявлении египетского кабмина, согласно новым правилам, тест на коронавирус необходимо пройти за 3 дня до въезда в страну. При этом, как заявил премьер-министр Мостафа Мадбули, данное решение распространяется как на местных жителей, так и на туристов, если они прибывают по морю, суше или воздуху, сообщает TourProm.

Однако есть и исключение — и это прямые рейсы на курорты, включающие Шарм-эль-Шейх, Табу, Хургаду, Марса-Алам и Марса-Матрух. Туристам, прибывающим непосредственно в курортные аэропорты, тест не понадобится. Кроме того, чтобы привлечь туристов визы в провинции Южный Синай, где расположен Шарм-эль-Шейх, Марса-Матрух и Красное море, где находится Хургада, теперь будут бесплатными.

Согласно данным университета Джона Хопкинса, в Египте на момент 4 августа насчитывается 41 157 активных случаев коронавируса (т.е. больных или инфицированных на данный момент), что при учете 100 млн жителей Египта составляет около 42 больных на 100 тыс. населения. А к 8 августа этот показатель упал уже до цифры в 39 человек на 100 тысяч населения. Т.е. статистика показывает, что темпы заболеваемости COVID-19 в Египте стремительно снижаются.