Египетские власти расследуют кражу затонувших кораблей в Красном море
Розыск “неизвестных лиц”, которые срезают детали и крадут обломки затонувших кораблей на рифе Шабур в Красном море разыскивают специализированные египетские органы безопасности. Как сообщает Egypt Independent, сигнал поступил от местных сотрудников дайвинг-центров, которые стали свидетелями действий по разделке и краже судов, затонувших в глубинах Красного моря.
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