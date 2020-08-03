03.08.2020, 14:01

Египетские власти расследуют кражу затонувших кораблей в Красном море


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Египетские власти расследуют кражу затонувших кораблей в Красном море
Scanpix, Dirk-Jan Mattaar

Розыск “неизвестных лиц”, которые срезают детали и крадут обломки затонувших кораблей на рифе Шабур в Красном море разыскивают специализированные египетские органы безопасности. Как сообщает Egypt Independent, сигнал поступил от местных сотрудников дайвинг-центров, которые стали свидетелями действий по разделке и краже судов, затонувших в глубинах Красного моря.

Сотрудники дайвинг-центров и морских центров в Хургаде подтвердили, что сотрудники служб безопасности, транспорта и охраны окружающей среды связались с ними по поводу инцидента и что службы безопасности получили информацию о месте инцидента и разыскивают виновных. Как заявляют эксперты по подводным экскурсиям, данный инцидент можно считать преступлением против одной из самых важных туристических достопримечательностей. Затонувшие кораблекрушения привлекают тысячи туристов, сообщает TourProm.

Затонувшие коммерческие, военные, пассажирские и туристические суда примерно в 21 точке Красного моря являются сокровищем для любителей дайвинга — заявляют местные эксперты. Они также призывают к координации между всеми заинтересованными властями в Красном море, чтобы найти места затонувших кораблей на карте мест для дайвинга и защитить их.

Глава Палаты дайвинга туризма Красного моря Ашраф Салех сказал, что считает затонувшие корабли одним из важнейших элементов маркетинга дайвинг-туризма. При этом Мохамед Арафат, эксперт по правовым вопросам, подчеркнул, что в соответствии с международным морским законодательством затонувшие суда являются собственностью Управления портов Красного моря, добавив, что одной из важнейших стратегических целей Министерства окружающей среды является защита этих затонувших судов.

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