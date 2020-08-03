Египетские власти расследуют кражу затонувших кораблей в Красном море

Сотрудники дайвинг-центров и морских центров в Хургаде подтвердили, что сотрудники служб безопасности, транспорта и охраны окружающей среды связались с ними по поводу инцидента и что службы безопасности получили информацию о месте инцидента и разыскивают виновных. Как заявляют эксперты по подводным экскурсиям, данный инцидент можно считать преступлением против одной из самых важных туристических достопримечательностей. Затонувшие кораблекрушения привлекают тысячи туристов, сообщает TourProm.

Затонувшие коммерческие, военные, пассажирские и туристические суда примерно в 21 точке Красного моря являются сокровищем для любителей дайвинга — заявляют местные эксперты. Они также призывают к координации между всеми заинтересованными властями в Красном море, чтобы найти места затонувших кораблей на карте мест для дайвинга и защитить их.