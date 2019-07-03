ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО: Не судно, а целый город. Загляните внутрь роскошного круизного лайнера, который сегодня посетил Таллинн
В среду в Таллинн прибыл круизный лайнер премиум-класса Celebrity Reflection, и у журналистов
В среду в Таллинн прибыл круизный лайнер премиум-класса Celebrity Reflection, и у журналистов
Если у совершенства есть материальное воплощение, то это, бесспорно, лайнер Celebrity Reflection, пятый и лучший представитель класса Solstice. В нем все доведено до идеала — и роскошное оформление, и авторский дизайн, и инновационное техническое оснащение.
В проекте этого величественного лайнера разработчики воплотили многие уникальные решения: особо великолепные и комфортабельные каюты категории AquaClass, первый ресторан-гриль под открытым небом, расположившийся на живом зеленом газоне верхней палубы, самая крупная SPA-зона сред всего круизного флота, уникальный ресторан Qsine, где каждый посетитель может сам создать свое блюдо, смешав в электронном меню понравившиеся ингредиенты.
Для любителей активных видов отдыха предлагаются следующие возможности: 2 бассейна под открытым небом, 1 крытый бассейн, богато обставленный тренажерный зал, арены для занятий волейболом и баскетболом, столы для настольного тенниса и кардио-зона. А тех же, кто хочет полноценно отдохнуть и расслабиться, ожидают джакузи, обширная SPA-зона, хаммам, сауна, ледяная комната, соляные комнаты, массажные комнаты, салон красоты. Также на борту Celebrity Reflection вы сможете найти казино, ночной клуб, библиотеку, театр, художественная галерею, множество бутиков, салонов и магазинов.
Кроме того, сам корабль — целая художественная галерея. На нем представлены оригиналы произведений Пабло Пикассо, Марка Шагала, Анри де Тулуза-Лотрека, Джеффа Кунса и многих других.
Таллинн является частью круиза под названием “Скандинавия и Россия”. Вот сколько стоят каюты разного класса на одного человека. Стоит отметить, что во все билеты входит полное питание, а в некоторые еще и алкогольные напитки. Есть и круизы подешевле, но они отходят из других европейских портов, поэтому придется потратиться еще и на дорогу.
Статья создана в сотрудничестве с BalticGSA. Узнайте больше о Celebrity Reflection и других круизных лайнерах здесь!
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