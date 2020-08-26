Экскурсии в рамках Ночи культуры прольют свет на криминальную историю города

Уже шестой год подряд в Ночь культуры историк Яак Юске проводит в Старом городе легендарные прогулки с рассказами о привидениях. Желающие принять участие в экскурсии приглашаются в 20.00 к Яановой церкви.

Музей-крепость “Кик ин де Кек” организует городские походы на тему “Криминальный Таллинн”. Русскоязычная группа начинает поход в 15 часов, эстоноязычная — в 16 часов (Команданди теэ, 2). Экскурсии бесплатные. Дополнительная информация и регистрация ЗДЕСЬ.

Руководитель программы Ночи культуры Марье Юргенсон обращает внимание на экскурсии музея Каламая.

“Здание музея Каламая закрыто на ремонт, однако в эту субботу будет открыт сад музея, и отсюда стартуют многочисленные походы для всей семьи”, — сказала Юргенсон.

Ознакомиться с программой можно ЗДЕСЬ.

Наряду с экскурсиями дети в возрасте от 10 лет приглашаются на музыкальные мастер-классы. Музыкант и композитор Арго Вальс проведет в Таллиннской центральной библиотеке мастер-класс на тему “Звуковая петля в музыке”, а барабанщик и преподаватель Сильвер Ульвик приглашает всех желающих на зеленую зону Харью, где пройдет мастер-класс. Требуется предварительная регистрация.