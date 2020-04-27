Эксперт: Эстонию этим летом ждет небывалый бум внутреннего туризма

По словам Марис Ныгу, декана факультета туризма и ресторанного бизнеса Эстонского университета предпринимательства Майнор, этим летом внутренний туризм ждет настоящий бум, так как государственные границы закрыты, и у жителей Эстонии нет другой альтернативы, как отдыхать в своей стране.
Как рассказывает Марис Ныгу, управляющая отелем в Раквере, месяц назад были аннулированы все брони, сделанные на полгода вперед. Но теперь постепенно начинается восстановление. “Совершенно очевидно, что этим летом жители Эстонии будут ездить по стране как никогда много”, — заявила она.
“Никто не сможет провести лето в четырех стенах, люди будут искать возможности для отдыха. Даже если границы снова откроют, бóльшая часть людей просто не решится отправиться за границу. Внутреннему туризму дается большой шанс, потому что жители Эстонии, избегая большого скопления людей в известных СПА отелях, будут искать всевозможные туристические хутора, небольшие частные гостиницы или дома отдыха. В окрестностях Таллинна, как уже видно, природный туризм пользуется большой популярностью”, — добавила Марис Ныгу.
“Внутренний туризм может развиваться и по-другому. Например, жители разных частей Эстонии могут устремиться в Таллинн, чтобы более тщательно изучить столицу, погулять по Старому городу. Это поможет тем, кто сдает свою недвижимость на портале AirBnb”, — сказала она.
“Эстонские туристические предприятия вовсю готовятся к активному сезону. Мы в Раквере делаем к лету ремонт в гостинице. Я вижу, что и другие что-то делают. Это показывает, что предприятия верят, что туристический сезон не прогорит. Многие выиграют от сложившейся ситуации, хотя, конечно, есть и те, кто сейчас испытывает серьезные трудности”, — заявила Марис Ныгу.
“На данный момент ценовые предложения СПА отелей остались на прежнем уровне. Владельцы больших гостиниц надеются, что туризм из соседних стран восстановится. Все зависит от того, когда откроют границы. К нам может приехать больше латышей, чем финнов. Однако, очевидно, что вследствие введенных ограничений этим летом мы останемся без российских туристов”, — прогнозирует Марис Ныгу.
“Ключевые слова для привлечения клиентов этим летом — безопасность, соблюдение санитарных норм и правило 2+2. Поэтому в более выигрышном положении окажутся те предприятия размещения, которые, например, могут предложить отдельные домики-кемпинги”.
“Кроме того, есть надежда и у компаний, занимающихся событийным туризмом. Если все большие мероприятия, скорее всего, этим летом будут отменены, то интерес к небольшим, с ограниченным количеством человек, наоборот, вырастет. Конечно, есть риск неопределенности, но смельчаки все равно уже планируют”, — добавила Марис Ныгу.
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