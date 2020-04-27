Эксперт: Эстонию этим летом ждет небывалый бум внутреннего туризма

“Внутренний туризм может развиваться и по-другому. Например, жители разных частей Эстонии могут устремиться в Таллинн, чтобы более тщательно изучить столицу, погулять по Старому городу. Это поможет тем, кто сдает свою недвижимость на портале AirBnb”, — сказала она.

“Эстонские туристические предприятия вовсю готовятся к активному сезону. Мы в Раквере делаем к лету ремонт в гостинице. Я вижу, что и другие что-то делают. Это показывает, что предприятия верят, что туристический сезон не прогорит. Многие выиграют от сложившейся ситуации, хотя, конечно, есть и те, кто сейчас испытывает серьезные трудности”, — заявила Марис Ныгу.

“На данный момент ценовые предложения СПА отелей остались на прежнем уровне. Владельцы больших гостиниц надеются, что туризм из соседних стран восстановится. Все зависит от того, когда откроют границы. К нам может приехать больше латышей, чем финнов. Однако, очевидно, что вследствие введенных ограничений этим летом мы останемся без российских туристов”, — прогнозирует Марис Ныгу.