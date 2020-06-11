11.06.2020, 09:20
Эксперты назвали европейские страны с самой чистой водой на пляжах
Эксперты назвали европейские страны с наибольшим и наименьшим количеством чистых водоемов для купания. За последние 40 лет качество воды стало значительно лучше.
Эксперты назвали европейские страны с наибольшим и наименьшим количеством чистых водоемов для купания. За последние 40 лет качество воды стало значительно лучше.
Они проанализировали воду в 22 тысячах мест для купания в Великобритании, Швейцарии, Албании и странах Евросоюза. 95 % водоемов подходили под минимальные стандарты чистоты воды. Из них в 85 % была вода “отличного” качества, сообщает портал 34travel.me.
Так, в тройку лучших вошли Греция (99,1 %), Австрия (98,5 %) и Мальта (97,7 %). Худшее качество воды — на пляжах Польши (21,6 %), Албании (58,8 %) и Словакии (62,5 %).
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