Эксперты назвали европейские страны с самой чистой водой на пляжах

Они проанализировали воду в 22 тысячах мест для купания в Великобритании, Швейцарии, Албании и странах Евросоюза. 95 % водоемов подходили под минимальные стандарты чистоты воды. Из них в 85 % была вода “отличного” качества, сообщает портал 34travel.me.

Так, в тройку лучших вошли Греция (99,1 %), Австрия (98,5 %) и Мальта (97,7 %). Худшее качество воды — на пляжах Польши (21,6 %), Албании (58,8 %) и Словакии (62,5 %).