Эксперты: туризм в Европе полностью восстановится не ранее 2026 года

Евроконтроль составил три варианта развития ситуации. Согласно первому, оптимистичному, сценарию, кризисную ситуацию удастся разрешить уже в 2022 году. Второй вариант предполагает, что туризм полностью восстановится к 2026 году. Для реализации этого плана нужно, чтобы в 2021 году массовая вакцинация населения началась во всех странах Европы. Эксперты предполагают, что если в наступившем году большая часть жителей европейских государств будет привита, то в последующие 12 месяцев пандемия пойдет на спад. По прогнозам Евроконтроля, при таком сценарии в Евросоюзе ожидаются 5,64 млн рейсов между 44 государствами, что соответствует 51% от уровня 2019 года. В 2020 году при этом трафик составил 44% от уровня 2019 года.

Но есть и третий, пессимистичный, сценарий, по которому восстановление туристической отрасли ожидается вообще не ранее 2029 года.