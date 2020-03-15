15.03.2020, 20:53

Экстренное возвращение домой: как сотни эстонских туристов оказались в ловушке из-за закрытия границ

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Экстренное возвращение домой: как сотни эстонских туристов оказались в ловушке из-за закрытия границ
Scanpix, AP By-line:Ronald Zak

В редакцию Delfi приходит много сообщений от туристов, столкнувшихся с серьезными проблемами из-за закрытия границ в связи со вспышкой коронавируса.

За последние пару дней свои границы закрыли почти все европейские государства, а также ряд других стран, в том числе и США. Не работают музеи и торговые центры, закрыты кафе и рестораны, гостиницы просят своих постояльцев экстренно выехать, отменено как внутреннее сообщение между городами, так и очень многие международные рейсы. Но одно дело, когда читаешь об этом дома, находясь в своей квартире, а другое дело, когда сталкиваешься с этим за тысячу километров от Эстонии. О нервозной ситуации, панике и материальных трудностях эстонских путешественников в свете последних событий — четыре истории наших читателей.

История первая. “Хорошо, что у нас были деньги на новые билеты”

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Анна и Маргус (настоящее имя в редакции известно)

“Мы купили билеты Lot Polish Airlines стоимостью 300 евро еще в январе. Решили отметить день рождения мужа в польском Вроцлаве и встретиться там с друзьями. Забронировали гостиницу, экскурсию, наметили ресторан. Накануне вылета созвонились с польскими друзьями, спросили на всякий случай про обстановку. Они нас успокоили, что во Вроцлаве все тихо, а за выходные уж явно ничего сверхъестественного не произойдет. Точно также сказали и в гостинице, куда я позвонила, чтобы проверить оплату брони. На сайте авиакомпании все вылеты были обозначены “состоятся по расписанию”. Вылетели мы 13 марта, возвратиться должны были поздним вечером 15 марта. Летели через Варшаву, где в аэропорту все работало в обычном режиме. Это еще больше прибавило уверенности, что все пройдет хорошо. Но приземлившись во Вроцлаве, командир самолета по громкой связи предупредил, что сейчас всем придется пройти медицинский контроль и заполнить специальную анкету. В аэропорту нас встречала группа таможенников, полицейских и медиков — все в масках. У каждого пассажира с помощью тепловизора измеряли температуру. Никакой паники или возмущения, так как все прекрасно понимали необходимость этих мер в связи со сложившейся обстановкой. Прошли контроль, приехали в гостиницу, заселились и пошли гулять по Вроцлаву. Красивейший город, теплый вечер, распускающиеся деревья, уютное кафе, встреча с друзьями. Все прекрасно! Радостные и счастливые легли спать, а рано утром проснулись от стука в дверь — наш польский друг, работавший в ночную смену, узнал про закрытия границ с 15 марта: ровно через сутки отменялись все самолеты, поезда и междугородные автобусы, закрывались все кафе, рестораны, музеи — всю Польшу на две недели помещали на карантин. Первое, что мы попытались сделать — дозвониться до Lot Polish Airlines, так как сайт авиакомпании действительно показывал, что нас обратный рейс вечером 15 марта отменен. Поняв, что дозвониться нам не удастся, поехали в аэропорт, где, несмотря на раннее воскресное утро, у стойки LOT уже стояла километровая очередь нервных иностранцев, чьи рейсы аннулировали. Сотрудница авиакомпании сказала, что единственное, чем она может нам помочь — это обменять билеты на последний рейс, который состоится до закрытия границ. Но сделать это она могла только с доплатой в 450 евро за двоих. Так как у нас было только два варианта — заплатить за новые билеты или вынужденно остаться в Польше как минимум на две недели, выбор был очевиден. Вечером 14 марта мы вылетели в Таллинн и успели покинуть Польшу до полного закрытия границ. Стоит отметить, что никакого предупреждения или уведомления от авиакомпании мы не получали. Если бы нас не предупредил об этом наш польский друг, то, скорее всего, мы бы оказались в еще худшем положении, так как зашли бы на сайт авиакомпании для прохождения регистрации только в воскресенье утром, когда вылететь домой уже было бы невозможно. Я с трудом представляю, что бы мы делали, если бы у нас не было денег на новые авиабилеты. Оставаться в Польше? А жить как, где и на что? Итог нашего путешествия — слетали во Вроцлав на 1 день, потратили кучу денег на билеты и очень рады возвращению домой”.

История вторая. “Долгожданный отдых в Барселоне”


Екатерина (настоящее имя в редакции известно)

“Полетели с мужем отдохнуть в Барселону как раз до того, как Министерство иностранных дел выпустило рекомендацию не ехать в Испанию, Египет и Германию. Но мы об этом узнали на следующий день по приезде в Барселону. Обратные билеты у нас были куплены на 17 марта. Так как ситуация начала прогрессировать по часам (особенно в Эстонии), то мы решили 12 марта взять новые билеты, чтоб не испытывать судьбу и вернуться домой раньше. Взяли билеты на 15 марта. В Барселоне на тот момент было все спокойно. Но 13 марта после обеда начали закрываться все туристические объекты и некоторые магазины. С 14 марта после обеда закрылись уже все рестораны, бары, магазины (кроме продуктовых), вышел запрет на хождение по улице без дела. В этот момент мы узнали, что Lot Polish Airline отменил наш рейс домой 15 марта. Самое обидное, что узнали случайно. Никакого оповещения не было. Муж у меня бдительный, проверяет по 100 раз все. Вот и проверил статус вылета. Так и узнали, что рейс отменен. А ситуация-то везде накаляется. Границы закрываются. Я где-то в глубине уже паниковать начала. Стали искать новые билеты. Все раскуплено. Каким-то чудом через Lufthansa купили 2 последних билета. В аэропорту паники не было. Но много рейсов отменено. Огромные очереди в кассы и пункты информации. Самолет битком был набит. Сейчас сидим в аэропорту и ждем вылета из Франкфурта домой. Будем 14 дней в карантине”.

История третья. “Как уехать, когда паромы отменены?”


Ирина (настоящее имя в редакции известно)

“Из-за пандемии коронавируса, Эстония остановила паромное сообщение со Швецией. Я живу в Стокгольме, ко мне приехала из Эстонии мама, которая хотела посмотреть на недавно родившегося внука. Билеты на паром были куплены еще 2 месяца назад. Отъезд планировался 16 марта. Но границу закрыли с 15 марта, а как ехать домой никто не сказал. Tallink никакой информации не дает, по телефону и электронной почте никто не отвечает. Ситуация осложняется тем, что маме надо вернуться домой по семейным обстоятельствам не позднее заранее запланированной даты. Ведь это нормально, что люди строят свои планы заблаговременно. Никто не предложил поменять билеты на ближайшие даты. Эстонское правительство и Tallink оставили людей вообще без информации! Это повезло тем, кому есть, где остаться, а у кого нет возможности продлить себе отель? Нет денег на самолет? Деньги за отмененный паром нам никто не собирается возвращать. Вот как нам быть?!”

История четвертая. “Возвращайтесь автостопом”


Алан (настоящее имя в редакции известно)

“У нас сложилась очень печальная ситуация с нашим отдыхом в Белостоке. Приехали с семьей (2 гражданина Эстонии и один с серым паспортом) в Польшу 10 марта. На тот момент не было никакой информации про закрытие границ, вся суматоха была только вокруг Италии!Вчера, 14 марта, я зашел на сайт нашего автобусного перевозчика Ecolines и узнал, что Польша закрывает границы. Сразу позвонил по телефону в таллиннский офис Ecolines, где приобретались билеты. Там мне сообщили, что наш рейс отменен и надо перебронировать билеты в интернете. Однако, как оказалось, сделать это на сайте Ecolines невозможно — такой услуги просто нет. Стал еще раз звонить в автобусную фирму, но уже не смог дозвониться. Связи нет до сих пор ни по телефону, ни по электронной почте! Сегодня утром, проснувшись в 10 утра, я обнаружил смс от Ecolines с нашими бронями билетов и номером автобуса, несмотря на то, что у них на сайте русским языком сказано, что все польские рейсы запрещены. Кроме того, это же подтвердили вчера по телефону представители таллиннского офиса Ecolines. Я не понимаю, если автобус все-таки был, то почему мне прислали ночью смс? Почему никто не позвонил и не предупредил? Я написал письмо с просьбой о помощи в посольство Эстонии в Варшаве и получил идиотский ответ, что мы можем с семьей добраться автостопом на фурах. Это как понимать? Зачем мне тогда ваше гражданство, если мне никто не может помочь в такой ситуации?! Оставить своих граждан в другом государстве без помощи и средств существования! Из-за всей этой неразберихи нам пришлось продлить апартаменты и продумать план, как добраться до дома. Эти траты не были нами запланированы, пришлось брать в долг. Кто теперь вернет мне все дополнительные затраты?”

Фото читателя Delfi

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