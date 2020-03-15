Экстренное возвращение домой: как сотни эстонских туристов оказались в ловушке из-за закрытия границ

За последние пару дней свои границы закрыли почти все европейские государства, а также ряд других стран, в том числе и США. Не работают музеи и торговые центры, закрыты кафе и рестораны, гостиницы просят своих постояльцев экстренно выехать, отменено как внутреннее сообщение между городами, так и очень многие международные рейсы. Но одно дело, когда читаешь об этом дома, находясь в своей квартире, а другое дело, когда сталкиваешься с этим за тысячу километров от Эстонии. О нервозной ситуации, панике и материальных трудностях эстонских путешественников в свете последних событий — четыре истории наших читателей.

История первая. “Хорошо, что у нас были деньги на новые билеты”



Анна и Маргус (настоящее имя в редакции известно)

“Мы купили билеты Lot Polish Airlines стоимостью 300 евро еще в январе. Решили отметить день рождения мужа в польском Вроцлаве и встретиться там с друзьями. Забронировали гостиницу, экскурсию, наметили ресторан. Накануне вылета созвонились с польскими друзьями, спросили на всякий случай про обстановку. Они нас успокоили, что во Вроцлаве все тихо, а за выходные уж явно ничего сверхъестественного не произойдет. Точно также сказали и в гостинице, куда я позвонила, чтобы проверить оплату брони. На сайте авиакомпании все вылеты были обозначены “состоятся по расписанию”. Вылетели мы 13 марта, возвратиться должны были поздним вечером 15 марта. Летели через Варшаву, где в аэропорту все работало в обычном режиме. Это еще больше прибавило уверенности, что все пройдет хорошо. Но приземлившись во Вроцлаве, командир самолета по громкой связи предупредил, что сейчас всем придется пройти медицинский контроль и заполнить специальную анкету. В аэропорту нас встречала группа таможенников, полицейских и медиков — все в масках. У каждого пассажира с помощью тепловизора измеряли температуру. Никакой паники или возмущения, так как все прекрасно понимали необходимость этих мер в связи со сложившейся обстановкой. Прошли контроль, приехали в гостиницу, заселились и пошли гулять по Вроцлаву. Красивейший город, теплый вечер, распускающиеся деревья, уютное кафе, встреча с друзьями. Все прекрасно! Радостные и счастливые легли спать, а рано утром проснулись от стука в дверь — наш польский друг, работавший в ночную смену, узнал про закрытия границ с 15 марта: ровно через сутки отменялись все самолеты, поезда и междугородные автобусы, закрывались все кафе, рестораны, музеи — всю Польшу на две недели помещали на карантин. Первое, что мы попытались сделать — дозвониться до Lot Polish Airlines, так как сайт авиакомпании действительно показывал, что нас обратный рейс вечером 15 марта отменен. Поняв, что дозвониться нам не удастся, поехали в аэропорт, где, несмотря на раннее воскресное утро, у стойки LOT уже стояла километровая очередь нервных иностранцев, чьи рейсы аннулировали. Сотрудница авиакомпании сказала, что единственное, чем она может нам помочь — это обменять билеты на последний рейс, который состоится до закрытия границ. Но сделать это она могла только с доплатой в 450 евро за двоих. Так как у нас было только два варианта — заплатить за новые билеты или вынужденно остаться в Польше как минимум на две недели, выбор был очевиден. Вечером 14 марта мы вылетели в Таллинн и успели покинуть Польшу до полного закрытия границ. Стоит отметить, что никакого предупреждения или уведомления от авиакомпании мы не получали. Если бы нас не предупредил об этом наш польский друг, то, скорее всего, мы бы оказались в еще худшем положении, так как зашли бы на сайт авиакомпании для прохождения регистрации только в воскресенье утром, когда вылететь домой уже было бы невозможно. Я с трудом представляю, что бы мы делали, если бы у нас не было денег на новые авиабилеты. Оставаться в Польше? А жить как, где и на что? Итог нашего путешествия — слетали во Вроцлав на 1 день, потратили кучу денег на билеты и очень рады возвращению домой”.