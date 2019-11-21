Электронная виза в Санкт-Петербург: обратите внимание на некоторые нюансы!

Все необходимое для получения электронной можно сделать в течение пяти минут, сидя у компьютера и ни потратив при этом ни цента. Но нужно помнить, что оформление подобных документов требует особой тщательности. Любая ошибка в таких делах означает отказ в пропуске на границе.

На моих глазах на рейс компании airBaltic из Риги в Санкт-Петербург не пустили четырех пассажиров после проверки виз и паспортов. Поэтому будьте внимательны! Авиационным и автобусным перевозчикам не нужны лишние проблемы в самой России, поэтому документы уже при посадке проверяют очень тщательно.

Играя на страхах людей, многие туристические фирмы берут ответственность на себя и всего за 10 Евро готовы оформить документы с гарантией. На самом деле ничего сложного нет и даже если вы вдруг ошиблись, все вполне исправимо. Это я лично проверил на себе.