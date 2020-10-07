Электронную визу в Россию смогут получать граждане 52 стран

“С начала 2021 года в России вводится единая электронная виза. Перечень государств, граждане которых смогут ее оформить, своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. В список вошли 52 страны”, — говорится в сообщении.

В перечень стран вошли все государства, гражданам которых был разрешён въезд по электронной визе в Россию в рамках пилотного проекта.

“В перечень не включён Катар, так как с 23 февраля 2020 года между нашими странами действует безвизовый режим”, — отметили в пресс-службе.

Пилотный проект по введению электронной визы стартовал в 2017 году и имел ряд ограничений. Иностранные граждане могли пересечь границу по такой визе только через погранпункты в Дальневосточном федеральном округе, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях и при этом не могли покидать пределы этих регионов.