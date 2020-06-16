ERGO предлагает страхование путешествий для поездок по Эстонии
С сегодняшнего дня страховая компания ERGO первой в стране начинает предлагать страховую защиту от отмены и прерывания поездок внутри Эстонии. Страхование от прерывания поездок ERGO, защита которой теперь распространяется и на Эстонию, покрывает пакеты путешествий, ночевку и транспортные расходы, если по непредвиденной причине в поездку оказывает невозможно отправиться либо ее приходится прекратить раньше, чем запланировано.
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