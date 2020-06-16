ERGO предлагает страхование путешествий для поездок по Эстонии

По словам директора по страхованию ERGO Андреса Консапа, пандемия коронавируса в наибольшей степени повлияла именно на туристический сектор и совершенно понятно, что этим летом люди не горят желанием проводить отпуска вне Эстонии. “Мы видим, что хотя заграничные путешествия постепенно восстанавливаются, многие планируют семейные и отпускные поездки именно по Эстонии. К сожалению, до сих пор отсутствовала возможность застраховаться от отмены поездки внутри нашей страны, хотя для зарубежных путешествий это является совершенно элементарной вещью”, — отметил Консап.

“Длинные выходные в хорошем эстонском спа могут обойтись среднего размера семье почти во столько же, сколько недельная поездка в Египет. В случае зарубежной поездки в непредвиденных ситуациях, не позволяющих отправиться в дорогу или продолжить поездку, возместить расходы поможет страхование путешествия. Однако, до сегодняшнего дня в случае отмены или прерывания поездки внутри Эстонии возместить расходы часто было практически нереально”, — директор по страхованию ERGO рассказал, почему страховую защиту от прерывания поездок было решено расширить и на путешествия по Эстонии.