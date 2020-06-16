ERGO предлагает страхование путешествий для поездок по Эстонии

С сегодняшнего дня страховая компания ERGO первой в стране начинает предлагать страховую защиту от отмены и прерывания поездок внутри Эстонии. Страхование от прерывания поездок ERGO, защита которой теперь распространяется и на Эстонию, покрывает пакеты путешествий, ночевку и транспортные расходы, если по непредвиденной причине в поездку оказывает невозможно отправиться либо ее приходится прекратить раньше, чем запланировано.
По словам директора по страхованию ERGO Андреса Консапа, пандемия коронавируса в наибольшей степени повлияла именно на туристический сектор и совершенно понятно, что этим летом люди не горят желанием проводить отпуска вне Эстонии. “Мы видим, что хотя заграничные путешествия постепенно восстанавливаются, многие планируют семейные и отпускные поездки именно по Эстонии. К сожалению, до сих пор отсутствовала возможность застраховаться от отмены поездки внутри нашей страны, хотя для зарубежных путешествий это является совершенно элементарной вещью”, — отметил Консап.
“Длинные выходные в хорошем эстонском спа могут обойтись среднего размера семье почти во столько же, сколько недельная поездка в Египет. В случае зарубежной поездки в непредвиденных ситуациях, не позволяющих отправиться в дорогу или продолжить поездку, возместить расходы поможет страхование путешествия. Однако, до сегодняшнего дня в случае отмены или прерывания поездки внутри Эстонии возместить расходы часто было практически нереально”, — директор по страхованию ERGO рассказал, почему страховую защиту от прерывания поездок было решено расширить и на путешествия по Эстонии.
Кроме того, до сих пор отсутствовала защита, которая помогала бы в случае прерывания поездки застраховать не полученные в Эстонии впечатления. Консап привел пример ситуации, когда семья еще полгода назад запланировала отправиться на другой конец Эстонии на концерт, после чего остановиться в отеле. Билеты были куплены 6 месяцев назад, но ребенок внезапно заболел и поездку пришлось отменить. Новое страхование поможет компенсировать подобные расходы.
Страхование поездок по Эстонии — это страхование от прерывания поездки ERGO, которое теперь предлагает защиту и для отдыха на родине, если путешествие внезапно отменится или прервется: например, в случае болезни или поломки транспортного средства. Приобретая страхование путешествия, для получения защиты внутри Эстонии необходимо выбрать страхование от прерывания поездки. Страховая защита здоровья, багажа и ответственности в рамках страхования путешествий в Эстонии не действует.
ERGO — одна из ведущих страховых компаний в странах Балтии, предлагающая полный спектр решений: от страхования имущества до страхования жизни. В Эстонии, Латвии и Литве услугам, опыту и финансовой стабильности ERGO доверяют более 550 000 клиентов. Действующие в странах Балтии предприятия ERGO входят в концерн ERGO — одну из крупнейших страховых групп в Германии и Европе. Концерн представлен более, чем в 30 странах мира, фокусируясь на рынках Европы и Азии. В свою очередь, ERGO принадлежит одному из крупнейших в мире концерну перестрахования Munich Re, учрежденному в 1880 году.
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