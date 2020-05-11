ЕС разрабатывает “туристические коридоры”, чтобы возобновить туризм летом

Евросоюз разрабатывает “туристические коридоры” между странами, которые меньше всего пострадали от коронавируса. Это позволит возобновить туризм для европейцев уже летом.
Планы по созданию “туристических коридоров” уже обсуждают в Чехии. Власти хотят разрешить путешествовать в Словакию и Хорватию, в которых было зарегистрировало небольшое количество случаев заражения COVID-19, сообщает портал 34travel.me.
К инициативе также присоединились Греция, Кипр и Мальта. Власти последней страны, ко всему, предлагают разработать новые правила авиаперелетов, размещения в отелях и посещения достопримечательностей.
Возможность открытия страны для туристов обсуждают в Израиле, но окончательного решения пока так и не приняли.
Вряд ли будут включены в список туристических маршрутов Испания, Италия и Великобритания, которые сильно пострадали от пандемии.
“Поскольку границы ЕС закрыты, по крайней мере, до 15 мая, а несколько стран установили индивидуальные сроки выхода из карантина, то для восстановления туризма создание общих правил просто жизненно необходимо, — пишет Forbes. — В Европе рассматривают вариант введения “паспортов здоровья” для туристов, которые позволят последним отправиться в путешествие этим летом”.
Детали туристических коридоров и других стратегий должны представить в ближайшее время, когда Европейский союз официально опубликует свои предложения.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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