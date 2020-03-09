Еще один круизный лайнер поставили на карантин: у 50% проверенных туристов найден коронавирус

Проблема в том, что этот результат был получен лишь после проверки 46 человек на борту судна. Таким образом, первые результаты говорят о том, что число инфицированных на Grand Princess может доходить до 50% от всех находящихся на борту, сообщает TourProm.

До сих пор США не пускали лайнер в какой-либо порт, но в пятницу вечером власти приняли решение поместить Grand Princess в один из некоммерческих портов (вероятно, принадлежащий ВМС США), что проверить всех туристов и членов команды на коронавирус.

Название порта пока держится в секрете.

Лайнеру, который совершал двухнедельный круиз на Гавайи, было приказано рано утром в четверг вернуться в Сан-Франциско, сообщил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом,. Пресс-секретарь Центра по контролю и профилактике заболеваний пояснил, что такое решение власти приняли после того, как у трех туристов, которые находились на этом судне в предыдущем круизе, был получен тест на положительный результат, а один из них скончался.