Еще одна эстонская турфирма признана неплатежеспособной. Департамент начинает принимать заявки от пострадавших клиентов
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора инициировал рассмотрение дела об использовании залога турфирмы Kumari Reisid (регистрационный номер: 10951423). По данным Департамента, данная туристическая компания не может выполнить свои обязательства перед путешественниками в силу своей неплатежеспособности, пишет Kasulik.
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