Еще одна эстонская турфирма признана неплатежеспособной. Департамент начинает принимать заявки от пострадавших клиентов

19 мая Департамент защиты прав потребителей и технического надзора уже начал аналогичное дело по возврату денег клиентам турфирмы Fix Ideed Estonia. И вот сегодня, 25 мая, еще одна турфирма признана неплатежеспособной. Очевидно, этими двумя компаниями не ограничимся...

Департамент просит туристов, купивших путевки в турфирме Kumari Reisid, но не получивших должных услуг, написать заявление о возврате денежных средств. Для подачи заявления нужно заполнить соответствующую форму, подписать ее и отправить не позднее 24 июня 2020 года по электронной почте reis@ttja.ee или обычной почтой по адресу Endla 10a, 10142 Tallinn. Форму для заявления можно найти ЗДЕСЬ.

У туристической компании Kumari Reisid есть два действующих залога на общую сумму 20 000 евро, выданных эстонским филиалом AB “Lietuvos draudimas“.