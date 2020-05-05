Еще одна отличная новость! Wizz Air открывает летом прямой рейс Таллинн-Вена

Стоимость билетов в одну сторону начинается от 20 евро. Рейсы из Таллинна в Вену и обратно стоят в графике Wizz Air со 2 июля.

Из Таллинна в Вену можно будет попасть три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Таллинна в 10:00 (в Вене в 11:25), из Вены в 06:05 (в Таллинне в 09:25).

Более подробная информация ЗДЕСЬ.

ekraani kuvatõmmis, Wizz Air

NB! При покупке авиабилетов стоит обратить внимание на ограничения, введенные в стране, куда вы направляетесь: в некоторые страны сейчас пускают только своих граждан, где-то предусмотрен 14-дневный карантин, а где-то запрещено передвижение. Кроме того, надо помнить, что авиакомпании могут изменить график полетов и аннулировать рейсы, если им откажут в авиасообщении.

На данный момент граница Австрии открыта только для граждан Шенгенской зоны. Если у прибывающих в страну нет действующей медицинской справки, подтверждающей отрицательный результат на СOVID-19, то им на выбор предлагается два варианта: отправиться на 2-недельный карантин или сделать тест на коронавирус прямо в аэропорту. Анализы на COVID-19 будет брать находящаяся на территории воздушной гавани частная лаборатория. Результаты будут готовы в течение двух-трех часов. Отрицательный результат позволяет избежать обязательного для прибывших в страну из-за границы двухнедельного карантина. Но, к сожалению, “удовольствие” это платное. Стоимость экспресс-теста — 190 евро. Более подробно об этом ЗДЕСЬ.