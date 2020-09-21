"Если Горхолл решат сносить, я первой выйду на баррикады": таллиннский гид проводит уникальные экскурсии. Ностальгия обеспечена!

Хотите окунуться в воспоминания, восхититься гениальными архитектурными и техническими решениями конца 1970-ых-начала 1980 годов и получить при этом массу эмоций? Тогда смело регистрируйтесь на потрясающую экскурсию по Горхоллу (купить билеты можно ЗДЕСЬ) !
Иногда кажется, что все уже смирились с судьбой Горхолла — вроде он и есть, а вроде и нет. По крайней мере, проезжая мимо Толстой Маргариты, мы привыкли видеть эти массивные лестницы, уходящие в небо, но прекрасно знаем, что с 1 января 2010 года Горхолл закрыт, и если уж кто и поднимается по этим ступеням, то либо любители граффити, либо романтично настроенные парочки, наслаждающиеся морским видом и панорамой Старого города, ну или на худой (очень хорошо проплаченный) конец киносъемочная группа Кристофера Нолана. Но как только появляются очередные слухи или новости, связанные с Горхоллом, сердце замирает — снесут или нет.
Переживают, как правило, те, для которых Горхолл — не просто слово, а ностальгия по детству и юности, по концертам звезд советско-российской эстрады, премьерным показам фильмов с выступлением известных актеров, по традиционным рождественским встречам с Михаилом Задорновым и цирковым представлениям, по катку, шоу мороженого, дискотекам и различным танцевальным кружкам.
Но…вы, может, удивитесь, но есть много и тех, кто искренне считает Горхолл устаревшим архитектурным монстром и ненужным объектом. Что уж говорить о бизнесменах, которые смотрят на этот лакомый кусочек у моря исключительно так:
Если вам такой вид не по душе, то есть три варианта. Первый: вы связываете Горхолл исключительно с личными воспоминаниями и оттого вам больно с ним расставаться. Второй: ваши взгляды сильно устарели, вы не двигаетесь навстречу архитектурному прогрессу и ваше неприятие современных “невероятно прекрасных” бетонно-стеклянных коробок можно поставить в один ряд с вымершими мамонтами. Есть еще и третий вариант: Горхолл — действительно архитектурный шедевр, а вы — скрытый гуру стилей и технологий, у вас прекрасный вкус, вы понимаете в городском стиле куда больше тех, кто спит и видит себя на 37 этаже высотки, возведенной напротив Толстой Маргариты.
Разобраться, кто прав, а кто должен довольствоваться небоскребами Торнимяэ, можно на увлекательнейшей экскурсии по Горхоллу, где вы не только узнаете много интересных фактов из истории этого места, но и сможете, словно на машине времени, переместиться в уже далекие 1980-90-2000-ые годы.
Душа кампании
Сбор на экскурсию назначен у знаменитой лестницы. Группа большая, 20 человек. Среди них есть и школьники, не заставшие в силу своих юных лет рабочий Горхолл, и те, кому слегка за 30, и люди более старшего возраста.
“Добрый день! Меня зовут Оксана. Я проведу вас по Горхоллу, который очень люблю, расскажу и покажу, чем же он знаменит и почему так важно его сохранить”, — говорит наш гид. Уже с первой минуты чувствуется ее особое отношение к этому месту. С какой-то нескрываемой любовью она начинает медленно погружать нас в историю Горхолла, разбавляя официальные факты интересными и порой смешными или грустными историями.
“Все начиналось в 1974 году в Вене, когда выбирали столицу для 22 Олимпийских игр. Когда выбор пал на Москву, стали думать, а где же провести парусную регату. Претендентов было много, но, по официальной версии, столица Эстонии выиграла за счет уникальной розы ветров, отсутствию опасных подводных течений в Таллиннской бухте и имеющемуся опыту проведения подобных соревнований еще с конца XIX века”, — начинает свой рассказ Оксана. “Но есть еще версия, что членам МОК очень уж понравилась органная музыка наших средневековых церквей. Когда представители олимпийского комитета приехали осматривать претендентов, Домский собор в Риге был как раз закрыт из-за ремонта, а в Таллинне высокопоставленным гостям устроили такой органный концерт, что отказать они уже не могли”, — смеясь, добавляет она.
Позднее Оксана рассказала, что всегда мечтала водить экскурсии по Горхоллу. Как и для многих, с этим местом у нее ассоциируются воспоминания о детстве и юности. К тому же, уже более 10 лет Оксана работает таллиннским гидом, знакомит горожан и иностранных туристов с нашим городом, помогает различным телевизионным проектам, но на этом останавливаться не собирается.
“Этим летом я увидела, что проект Tallinn Open, который ежегодно проводит бесплатные экскурсии по интересным и необычным объектам эстонской столицы, набирает волонтеров. И среди мест, куда требовались помощники, значился Горхолл, который столько лет был закрыт для посещения. Я быстро отправила заявку и написала, что не только мечтаю провести в Горхолле экскурсию, но и достаточно много знаю именно про это место”, — поясняет она. Дело в том, что Оксана помогала писать сценарий к фильму про Олимпиаду и собрала очень много материалов про олимпийские объекты — а их более 50! Так она стала гидом в Горхолле от проекта Tallinn Open и Архитектурного центра.
Никто не ожидал, что заявленная в июне экскурсия “За закрытыми дверями Горхолла” вызовет такой ажиотаж. Желающих оказалось так много, что было решено продолжить и дальше знакомить местных жителей с этим объектом. Еще больший интерес возник после выхода на экраны фильма “Довод”, который начинается как раз сценами из Горхолла.
“Этими экскурсиями я хочу привлечь внимание к Горхоллу, напомнить, что это уникальное здание, выделяющееся на фоне остальных. И если однажды правительство примет решение его снести, я первой выйду на баррикады и сделаю все от себя возможное, чтобы этого не случилось. Я родилась и выросла в Таллинне, для меня это такой же символ города, как и многие другие достопримечательности. Я хочу отстоять это здание для того, чтобы через много лет с гордостью показывать его своим детям и внукам”, — эмоционально объясняет Оксана свою любовь к Горхоллу.
Уникальная постройка и косметический ремонт для Голливуда
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Во время подготовки Таллинна к Олимпийской парусной регате на реставрацию Старого города было потрачено 436 000 рублей.
На олимпийскую стройку в Таллинне была потрачена колоссальная сумма — 223 миллиона рублей, из которых город выделил только 50 тысяч. Одним из олимпийских объектов стал Дворец культуры и спорта имени В.И.Ленина, за которым позже закрепилось название Горхолл. Построен он был всего за 4 года по проекту Райне Карп, Рийны Алтмяэ и Юло Сирпа.
Горхолл стал уникальным зданием с архитектурной точки зрения. В этом вы можете убедиться во время первой части экскурсии, поднявшись по лестницам на самый верх и обойдя его со всех сторон. Массивное железо-бетонное сооружение так удачно вписалось в береговую линию, что не нарушает целостности открывающейся с залива панорамы исторической части города и не привлекает излишнее внимание с моря. Подплывая к городу с моря, может даже показаться, что Горхолл — один из таллиннских бастионов, облицованный известняковыми и доломитными породами местного происхождения.
Территория Горхолла 38 000 м2. Кроме главного зала, где проходили всевозможные концерты, через несколько лет после Олимпиады была открыта еще и Ледовая арена, рассчитанная на 3000 человек. К сожалению, Ледовый холл сейчас находится в аварийном состоянии и во время экскурсии туда не заходят. Говорят, что такое плохое состояние Ледового зала обусловлено использованием более дешевых строительных материалов, в отличие от всего остального здания Горхолла.
Сохранились и вертолетные площадки, откуда совершались регулярные рейсы в Хельсинки. Рядом когда-то били фонтаны, от которых, к сожалению, сегодня остались лишь фрагменты.
Для съемок “Довода” Горхолл немного “приукрасили”: восстановили плафоны уличного освещения, замазали монтажной пеной особо видные трещины, закрыли поврежденные стены гипроком и фанерой. Этот косметический ремонт фасада продержался почти целый год, но пройдет еще одна осень и от него не останется и следа.
После внешнего осмотра всего здания и его самых примечательных частей экскурсия продолжается в самом Горхолле, куда группа попадает через служебный вход. Ностальгия захватывает уже с первых минут: с каждым входящим в здании раздается тот самый театральный звонок, когда предупреждавший спешащих в Горхолл людей о начале представления.
От гримерки до окошечка, где выдавали зарплату
Перед тем как выйти на сцену и посмотреть главную достопримечательность Горхолла, экскурсовод ведет всю группу в гримерку. Через узкие коридоры, таблички “Проход запрещен” вы попадаете в небольшие комнаты, которые еще помнят Аллу Пугачеву, Льва Лещенко, Анатолия Кашпировского, Игоря Николаева и многих-многих других. Все они когда-то здесь гримировались, переодевались и готовились к выступлению. Учитывая, что помещения не используются уже более 10 лет (а последний ремонт проводился более 20 лет назад!), гримерки чем-то напоминают заброшенные здания Чернобыля. От этого особенно сложно представить, как звезды советской и российской эстрады проводили в этих комнатах время, и что бы они сказали сейчас на такие условия.
Осмотрев гримерки, группа снова идет по коридорам, поднимается по лестнице и выходит на легендарную сцену. Даже сейчас, в 2020 году, зрительный зал поражает своей четкой функциональностью, акустикой, видимым обзором и новаторскими задумками. Для того, чтобы понять преимущество Горхолла над другими концертными площадками, надо побывать, например, в Saku Suurhall. Отличия поражают, ведь в Горхолле было все продумало до мельчайших деталей. Так, после начала представления в зале на воздушной подушке опускалась специальная деревянная стена-мембрана с резиновым низом — это позволяло обеспечить невероятную акустику. Где бы вы ни сидели, вы прекрасно слышали выступающих артистов.
Изначально планировалась, что сцена будет вращаться. Эта идея всем понравилась, но до полной реализации проекта решили поставить временную сцену. Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Так сцена и осталась до наших дней. Единственное, в прошлом году во время съемок “Довода” заменили покрытие, от чего кажется, что сцена совсем новая.
Стоя на сцене, обращаешь внимание на хорошо сохранившиеся кресла, заказанные в Югославии. Каждое такое кресло стоило около 200 долларов (в то время 1 доллар стоил 68 копеек). За столько лет обивка частично была ободрана, но к съемкам голливудского фильма кресла отреставрировали.
На сцене можно увидеть и уникальное шерстяное панно, которое когда-то служило занавесом. Его изготовили только к 1985 году и сшили из 15 отдельных шерстяных кусков. Вес панно составляет 1.5 тонны, ширина каждой части с двух сторон сцены — 25 метров, высота — 10 метров. Когда пару лет назад его осматривали специалисты, оказалось, что оно нисколько не пострадало от неподходящих условий хранения и не было повреждено молью. К сожалению, из-за колоссальных размеров панно невозможно выставить в каком-то музее, поэтому было решено оставить его на исконном месте.
После сцены экскурсия продолжается по вестибюлю. Оксана показывает, как опускались деревянные панели за последними рядами сцены, где были проходы для опаздывающих, как четко были продуманы эвакуационные выходы и противопожарные меры. Кроме того, все металлические и бетонные конструкции здания (кроме Ледового холла, облицовки и отдельных деталей внутреннего интерьера) находятся в целости и сохранности, что делает Горхолл безопасным местом.
Во время антракта можно было спуститься в кафе, где за длинной стойкой официанты могли за раз обслужить до 150 человек (представьте такое же количество, например, в Alexela Kontserdimaja).
Отдельного внимания заслуживает гардероб. С каждой из двух сторон зала находятся по 2700 мест для верхней одежды. Кто ходит часто в театры или на концерты, знает, что современные концертные дома не особо задумываются об обеспечении удобных гардеробов. Получив свое пальто или куртку, надо отойти в сторонку и, если нет свободного места на немногочисленных диванчиках, одеваться на весу. Здесь же большое количество отделений гардероба оборудованы полукруглыми столами, за которыми могли легко разместиться все люди.
В каждом крыле находятся туалеты. Конечно, все очень устарело, но для начала 1980-ых годов это было явно очень современно.
Экскурсия заканчивается у небольшого помещения с маленьким окошечком. Когда-то все работники Горхолла с радостью к нему подходили, потому что здесь выплачивали зарплату.
1.5 часа экскурсии пролетели как один миг. Даже несмотря на запущенность, ностальгия чередовалась с постоянным восхищением, перед глазами проплывали картинки из далекого детства, когда в Горхолле было много людей, когда со сцены раздавались песни, а в зале — аплодисменты, и все здесь было наполнено радостью и весельем. Очень хочется верить, что Горхолл возродится. Что однажды сюда можно будет прийти не с фонариком, чтобы лучше осмотреть какие-то детали интерьера, а с билетиком на концерт.
“Горхолл — это важный вопрос для каждого из нас. И чем больше мы будем привлекать к нему внимание, тем больше шансов сохранить его для следующих поколений. Ведь Горхолл уникален, вы же сами сейчас могли в этом убедиться”, — говорит Оксана в конце экскурсии.
Если вы хотите попасть на уникальную экскурсию в Горхолл и своими глазами увидеть все вышеописанное, то купить билеты можно ЗДЕСЬ (экскурсии на русском языке) и ЗДЕСЬ (экскурсии на эстонском языке).
Ближайшие даты экскурсий на русском языке: 22 сентября в 18:00 03 октября в 12:30
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