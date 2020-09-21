"Если Горхолл решат сносить, я первой выйду на баррикады": таллиннский гид проводит уникальные экскурсии. Ностальгия обеспечена!

Иногда кажется, что все уже смирились с судьбой Горхолла — вроде он и есть, а вроде и нет. По крайней мере, проезжая мимо Толстой Маргариты, мы привыкли видеть эти массивные лестницы, уходящие в небо, но прекрасно знаем, что с 1 января 2010 года Горхолл закрыт, и если уж кто и поднимается по этим ступеням, то либо любители граффити, либо романтично настроенные парочки, наслаждающиеся морским видом и панорамой Старого города, ну или на худой (очень хорошо проплаченный) конец киносъемочная группа Кристофера Нолана. Но как только появляются очередные слухи или новости, связанные с Горхоллом, сердце замирает — снесут или нет.

Переживают, как правило, те, для которых Горхолл — не просто слово, а ностальгия по детству и юности, по концертам звезд советско-российской эстрады, премьерным показам фильмов с выступлением известных актеров, по традиционным рождественским встречам с Михаилом Задорновым и цирковым представлениям, по катку, шоу мороженого, дискотекам и различным танцевальным кружкам.