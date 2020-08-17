"Если никого не будем пускать, то скоро к нам никто не сможет приехать": Литва планирует разрешить въезд в страну иностранцам из всех государств ЕС

Этот вопрос 17 августа обсудят на внеочередном заседании правительства. В соответствии с действующим порядком, сейчас в Литву не могут приезжать жители тех стран, где уровень заболевания составляет 25 и больше случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней.

Такой порядок распространяется также на Великобританию, Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн. Если правительство одобрит подготовленное предложение, то жители всех этих стран смогут приехать в Литву без ограничений, однако им придется 14 дней провести в изоляции.

"Если никого не будем пускать, то скоро к нам никто не сможет приехать", – сказал в минувшую среду премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

Сейчас в Литве изолироваться на две недели должны приезжие из стран, где уровень заболевания составляет 16 человек на 100 000 жителей. Новый порядок распространится и на небольшие страны Европы – Андорру, Монако, Сан-Марино и Ватикан.