Если правительство Эстонии не сделает исключения, уже с завтрашнего дня будут отменены все авиарейсы в Осло и Стокгольм

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), за последние 2 недели уровень заражения коронавирусом в Норвегии составляет 28,6, а в Швеции — 29,4. Поскольку правительство Эстонии запрещает прямые авиарейсы в страны с уровнем заражения более 25, это означает, что полеты в Осло и Стокгольм могут быть запрещены, если только правительство не решит сделать исключения.

На данный момент коэффициент заражения в Эстонии составляет 25,7, что сопоставимо с Норвегией и Швецией. Даже если бы показатели в Норвегии и Швеции были бы немного ниже, но выше, чем в Эстонии, авиасообщение все равно было бы автоматически запрещено в соответствии с правилом применения ограничений.

Обычно по пятницам Министерство иностранных дел Эстонии обновляет список стран, для приезжающих из которых будут действовать ограничения — двухнедельная изоляция или требование обязательного тестирования. Кроме того, в пятницу Министерство экономики обновляет список разрешенных авиарейсов.