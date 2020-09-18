Если правительство Эстонии не сделает исключения, уже с завтрашнего дня будут отменены все авиарейсы в Осло и Стокгольм(6)
Если правительство Эстонии, пересматривая список стран, в отношении которых будут действовать ограничения на свободное передвижение, не сделает исключения для Осло и Стокгольма, уже с субботы все полеты в Швецию и Норвегию могут запретить, пишет Kasulik.
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