18.09.2020, 14:15

Если правительство Эстонии не сделает исключения, уже с завтрашнего дня будут отменены все авиарейсы в Осло и Стокгольм


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Tallinna lennujaam
Tallinna lennujaamFoto: Rauno Volmar

Если правительство Эстонии, пересматривая список стран, в отношении которых будут действовать ограничения на свободное передвижение, не сделает исключение для Осло и Стокгольма, уже с субботы все полеты в Швецию и Норвегию могут запретить, пишет Kasulik.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), за последние 2 недели уровень заражения коронавирусом в Норвегии составляет 28,6, а в Швеции - 29,4. Поскольку решение правительства Эстонии запрещает прямые рейсы в страны с уровнем заражения более 25, это означает, что полеты в Осло и Стокгольм будут запрещены, если только правительство не решит сделать исключение.

На данный момент коэффициент заражения в Эстонии составляет 25,7, что сопоставимо с Норвегией и Швецией. Даже если бы показатели в Норвегии и Швеции были бы немного ниже, они автоматически были бы запрещены в соответствии с правилом применения ограничений.

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Обычно по пятницам Министерство иностранных дел Эстонии обновляет список стран, для приезжающих из которых будут действовать ограничения - двухнедельная изоляция или требование обязательного тестирования. Кроме того, в пятницу Министерство экономики обновляет список разрешенных авиарейсов.

Насколько известно, правительству было предложено с конца августа добавить Осло и Стокгольм в список направлений, для которых действует исключение, как это было сделано с Франкфуртом, Лондоном, Варшавой, Копенгагеном, Ригой и Хельсинки.

Однако, по словам министра социальных дел Танеля Киика, правительство не планирует сегодня обсуждать внесение исключений в списки стран, к которым применяются ограничения, и в следующий раз вопросы COVID-19 будут обсуждаться в правительстве только во вторник. Поэтому, если сегодня правительство не решит вопрос относительно рейсов в Осло и Стокгольм, уже с завтрашнего дня авиарейсы в Швецию и Норвегию могут оказаться под запретом.

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