Если правительство Эстонии не сделает исключения, уже с завтрашнего дня будут отменены все авиарейсы в Осло и Стокгольм
Если правительство Эстонии, пересматривая список стран, в отношении которых будут действовать ограничения на свободное передвижение, не сделает исключение для Осло и Стокгольма, уже с субботы все полеты в Швецию и Норвегию могут запретить, пишет Kasulik.
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