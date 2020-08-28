Если правительство не смягчит ограничения на прямые полеты, Эстония останется в изоляции

“Эти направления должны быть открыты”, — сказал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ. Он отметил, что сегодня, 28 августа, в Таллиннском аэропорту есть 16 рейсов, заполняемость 55%.

“С этой недели авиасообщения стало так мало, что у людей стали возникать проблемы с возвращением в Эстонию. Но некоторые линии еще есть — Хельсинки, Франкфурт, поэтому в данный момент вернуться еще можно, но если так пойдет дальше, то ситуация будет как в апреле или в мае”, — сказал Пяргмяэ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!