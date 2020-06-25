Эстонцы сравнили Палангу и Лиепаю: за те же деньги в Паланге можно провести ночь, в Лиепае — три(2)
Еще в начале карантина обсуждали вопрос воздействия карантина на цены в сфере общепита и проживания. Поднимали вопрос, будут ли предприниматели пытаться восполнить убытки за счет застрявших в Литве соотечественников или все же не будут повышать цены. Представитель предпринимателей уверяет, что цены не менялись, а если где-то и стали выше, то не из-за карантина. Между тем туристы сравнивают цены с ценами в Латвии.
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