Эстонцы сравнили Палангу и Лиепаю: за те же деньги в Паланге можно провести ночь, в Лиепае — три

По словам главы палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Ингриды Валайтене, если где-то цены и увеличились на 5%, то с карантином это не связано. “Хочу обратить внимание на то, что на booking.com цены могут меняться каждый день. Если цена увеличилась на 10 евро, то это не последствие карантина — это связано с подорожанием сырья или другими факторами. Все изменения цен были запланированы еще в прошлом году. Рост цен на 5–7% точно с пандемией не связан”, — сказала Валайтене.

Она заверила, что цены остались на уровне прошлого года. “В Паланге 3-звездочная гостиница с завтраками в пик сезона стоит 80-100 евро. 4-звездочная уже 90-120 евро”, — добавила специалист.

“В этом году цены будут зависеть от платежеспособности жителей. Раньше клиенты могли много платить, особенно иностранцы, они даже не считали денег. В этом году будем работать с местным рынком, а он устал от карантина. Можно предположить, что у местных денег будет меньше, поэтому и цены по сравнению с прошлогодними должны быть немного ниже. Несмотря на большой поток отдыхающих цены будут ниже, чем хотелось бы”, — прогнозировал во время карантина Delfi учредитель сети гостиниц и ресторанов Tubinas Юозас Тубинас.