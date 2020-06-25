25.06.2020, 13:00

Эстонцы сравнили Палангу и Лиепаю: за те же деньги в Паланге можно провести ночь, в Лиепае — три


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Palanga
PalangaFoto: Shutterstock

Еще в начале карантина обсуждали вопрос воздействия карантина на цены в сфере общепита и проживания. Поднимали вопрос, будут ли предприниматели пытаться восполнить убытки за счет застрявших в Литве соотечественников или все же не будут повышать цены. Представитель предпринимателей уверяет, что цены не менялись, а если где-то и стали выше, то не из-за карантина. Между тем туристы сравнивают цены с ценами в Латвии.

По словам главы палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Ингриды Валайтене, если где-то цены и увеличились на 5%, то с карантином это не связано. “Хочу обратить внимание на то, что на booking.com цены могут меняться каждый день. Если цена увеличилась на 10 евро, то это не последствие карантина — это связано с подорожанием сырья или другими факторами. Все изменения цен были запланированы еще в прошлом году. Рост цен на 5–7% точно с пандемией не связан”, — сказала Валайтене.

Она заверила, что цены остались на уровне прошлого года. “В Паланге 3-звездочная гостиница с завтраками в пик сезона стоит 80-100 евро. 4-звездочная уже 90-120 евро”, — добавила специалист.

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“В этом году цены будут зависеть от платежеспособности жителей. Раньше клиенты могли много платить, особенно иностранцы, они даже не считали денег. В этом году будем работать с местным рынком, а он устал от карантина. Можно предположить, что у местных денег будет меньше, поэтому и цены по сравнению с прошлогодними должны быть немного ниже. Несмотря на большой поток отдыхающих цены будут ниже, чем хотелось бы”, — прогнозировал во время карантина Delfi учредитель сети гостиниц и ресторанов Tubinas Юозас Тубинас.

А что заметили туристы?

На вопрос о ценах отдыхающие, встреченные на ул. Й.Басанавичюса в Паланге отвечали, что как всегда дорого. “В Палангу я никогда не еду больше чем на две ночи. Делаем всегда одно и то же — днем катаемся на велосипедах и купаемся. Всегда берем с собой бутерброды или что-то еще. Завтрак в гостинице, а ужин — в кафе. А цены в кафе, такие же как в Вильнюсе, только качество хуже. Хотелось бы платить за еду меньше, поскольку редко бывает еда вкусная, но поскольку ужинаем только два раза — не страшно”, — сказала Аквиле из Вильнюса.

На вопрос, не дорого ли стоит отдых в Паланге, она ответила — нет. “Только долго не бываю здесь. Нечем заняться и платить столько за некачественную еду жалко. А если бы еще были дети, вряд ли бы сюда ездила”, — сказала девушка. Она добавила, что сняла жилье на ул. Витауто через AirBnB, за две ночи на двоих заплатила 164 евро.

На улице Й.Басанавичаус журналист встретила двух туристов из Эстонии — Оскара и Киири. Пара рассказала, что они решили побывать в Лиепае и Паланге. “В Лиепае за 3 ночи мы заплатили 57 евро, а в Паланге столько стоит одна”, — смеется 58-летний Оскар. По его словам, цены в Паланге пока не кусаются, но кажутся странными: Лиепая рядом, а там дешевле. На вопрос, что там дешевле, они сравнили: в Лиепае аренда велосипеда стоит 10 евро в сутки, а в Паланге — 25 евро. “У нас нет своих велосипедов, мы арендуем. Разница странная”, — сказали эстонцы. Они намерены несколько дней провести в Паланге, а потом ехать в Ниду. “Нам сказали, что там еще дороже”, — смеется Оскар. На вопрос, почему они решили путешествовать по Латвии и Литве, пара сказала, что из-за пандемии не хочет лететь на самолете. “Вот и остается Финляндия, Латвия или Литва. В странах Балтии дешевле”, — сказали эстонцы.

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