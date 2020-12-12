12.12.2020, 09:01

Эстонец в Лондоне: плохие времена еще впереди, но сейчас государство нам хорошо помогает

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Reljo Kivistik
EST
Эстонец в Лондоне: плохие времена еще впереди, но сейчас государство нам хорошо помогает
Foto: JUSTIN TALLIS, AFP

На сегодняшний день в Великобритании удалось избежать массовых увольнений в частном секторе благодаря помощи государства. Многим работникам, кому работодатель не может платить зарплату, государство с весны возмещает 80 процентов их дохода. Но с нового года эти дотации закончатся, пишет Eesti Päevaleht.

С понедельника британцы начали вакцинацию своих граждан. Пока в Эстонии в очереди на долгожданную вакцину стоят медицинские работники, в Великобритании первой вакцинированной стала 90-летняя женщина.

Вакцинация прежде всего пожилых граждан, вероятно, связана с тем, что во время первой волны ими здесь полностью пренебрегли. Число смертей увеличилось в основном за счет домов престарелых, но тогда правительство ничего не предпринимало. Сейчас пытаются исправить эту ошибку, поэтому первыми будут вакцинированы именно пожилые люди.

В ближайшие недели планируется вакцинировать 800 000 человек. Помимо пожилых и больных, прививки обязательно сделают медицинскому персоналу.

В январе, вероятно, снова на карантин

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В Лондоне сейчас в общем хорошее и радостное настроение. Большую роль играет и приближающееся Рождество. Людям нравится проводить время в компаниях, и если нельзя пойти в паб, то настроение сразу же ухудшается. Когда на прошлой неделе вновь открыли бары, магазины и рестораны, радость от этого можно было сразу понять по лицам местных жителей.

Ощущение конца света больше преобладало в апреле, теперь же все с нетерпением ждут возможности вернуться к нормальной жизни.

К Рождеству ограничения стали снимать и ввели разные виды ограничений (первый уровень — самые мягкие ограничения, второй уровень — средние ограничения, третий уровень — самые строгие ограничения). Все это сделано для того, чтобы экономика восстановилась, ведь сейчас как раз самое время для покупок.

Но, скорее всего, за это придется заплатить свою цену, и в новом году страну снова закроют на замок. Возможно, этим и объясняется тот факт, что первыми вакцинируют пожилых людей.

Экономический крах у порога


Потеря работы — это, конечно, проблема. Однако большинство компаний, которые в настоящее время не могут выплачивать своим сотрудникам зарплаты, получили поддержку со стороны государства. Государство компенсирует 80% зарплат рабочих. Это сделано для того, чтобы избежать массовых сокращений. Со временем этот процент изменился в зависимости от того, насколько улучшились чьи-то рабочие возможности. Кроме того, компаниям были предоставлены выгодные кредиты и специальные пакеты финансовой поддержки.

Первая половина следующего года принесет серьезные экономические изменения. И не в лучшую сторону. Закончится государственная поддержка тех, кто потерял работу, поэтому ожидается большая волна безработицы. На данный момент весь сектор услуг получает только 20-30 процентов от возможного дохода. Люди общаются и работают через Zoom, а жизнь в центре города остается в тени.

Плохие времена еще впереди. Люди по-прежнему чувствуют себя комфортно дома и на государственных субсидиях. Они еще не полностью осознали всю серьезность ситуации. Я сам пережил пандемию, например, я сдал свой ресторан крупной строительной компании. Более чем 300 их сотрудников нуждались в комнате отдыха. Для нас это было счастливым совпадением, иначе бы мой бизнес не продержался.

Переизбыток волонтеров

Британские волонтеры заслуживают такой же похвалы, как и медицинские работники. У нас проходили разные кампании в поддержку Национальной службы здравоохранения Великобритании. Каждый вечер, после окончания рабочего дня, все аплодировали врачам и медсестрам. А волонтеров по доставке еды и предметов первой необходимости было даже больше, чем требовалось.

Наряду с этим была и другая, противоположная сторона общества — громкая борьба за свои права. В то время как умирали тысячи людей, были и те, кто требовал свободы передвижения. По сравнению с Австралией, где сами жители требовали более строгих запретов на поездки, среди британцев было много тех, кто придерживался противоположных взглядов.

В кризисе никто не выиграет

Смотря на то, что происходит в политике, понимаешь, что из этого кризиса никто не выиграет. Борис Джонсон — тертый калач. Он долгое время озвучивал свое мнение со скамейки запасных, но сейчас он сам в самом центре событий. Он может все повернуть в свою пользу и получить голоса избирателей. Но сейчас его заявляет: “Сохраняйте спокойствие и продолжайте в том же духе”. Конечно, его призывы звучат всегда очень хитро, он не добавляет ограничений, но просит быть осторожными. Если обычно кризисы — это инструменты для достижения каких-то целей, то этот кризис вышел из-под контроля.
Постепенно вновь появляются новости о Брексите, поговаривают, что после окончания пандемии Соединенное Королевство будет на сильных позициях. Но люди устали от этой темы. Я сам за этим не следил.

Скорее, это больше интересно Брюсселю и нашему парламенту, а среднестатистический гражданин ничего в этом не понимает.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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