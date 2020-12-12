Эстонец в Лондоне: плохие времена еще впереди, но сейчас государство нам хорошо помогает

Ощущение конца света больше преобладало в апреле, теперь же все с нетерпением ждут возможности вернуться к нормальной жизни.
К Рождеству ограничения стали снимать и ввели разные виды ограничений (первый уровень — самые мягкие ограничения, второй уровень — средние ограничения, третий уровень — самые строгие ограничения). Все это сделано для того, чтобы экономика восстановилась, ведь сейчас как раз самое время для покупок.
Но, скорее всего, за это придется заплатить свою цену, и в новом году страну снова закроют на замок. Возможно, этим и объясняется тот факт, что первыми вакцинируют пожилых людей.
Экономический крах у порога
Потеря работы — это, конечно, проблема. Однако большинство компаний, которые в настоящее время не могут выплачивать своим сотрудникам зарплаты, получили поддержку со стороны государства. Государство компенсирует 80% зарплат рабочих. Это сделано для того, чтобы избежать массовых сокращений. Со временем этот процент изменился в зависимости от того, насколько улучшились чьи-то рабочие возможности. Кроме того, компаниям были предоставлены выгодные кредиты и специальные пакеты финансовой поддержки.
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