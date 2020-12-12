Эстонец в Лондоне: плохие времена еще впереди, но сейчас государство нам хорошо помогает

С понедельника британцы начали вакцинацию своих граждан. Пока в Эстонии в очереди на долгожданную вакцину стоят медицинские работники, в Великобритании первой вакцинированной стала 90-летняя женщина.

Вакцинация прежде всего пожилых граждан, вероятно, связана с тем, что во время первой волны ими здесь полностью пренебрегли. Число смертей увеличилось в основном за счет домов престарелых, но тогда правительство ничего не предпринимало. Сейчас пытаются исправить эту ошибку, поэтому первыми будут вакцинированы именно пожилые люди.

В ближайшие недели планируется вакцинировать 800 000 человек. Помимо пожилых и больных, прививки обязательно сделают медицинскому персоналу.

В январе, вероятно, снова на карантин

В Лондоне сейчас в общем хорошее и радостное настроение. Большую роль играет и приближающееся Рождество. Людям нравится проводить время в компаниях, и если нельзя пойти в паб, то настроение сразу же ухудшается. Когда на прошлой неделе вновь открыли бары, магазины и рестораны, радость от этого можно было сразу понять по лицам местных жителей.