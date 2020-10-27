Эстония до 10 дней сокращает срок изоляции для прибывающих из-за границы

Соответствующей договоренности во вторник достигли члены кабмина, официально оформить соответствующее решение правительство намерено в четверг, подтвердил министр социальных дел Танель Кийк.

По его словам, правительство приняло принципиальное решение относительно сокращения периода самоизоляции как для прибывающих из-за границы, так и для близких лиц, у которых выявили коронавирус.

С 1 сентября при въезде в Эстонию из стран с высоким риском заражения коронавирусом можно заменить обязательную самоизоляцию тестом на Covid-19, который нужно в таком случае сдать дважды в течение недели.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!