27.10.2020, 12:19

Эстония до 10 дней сокращает срок изоляции для прибывающих из-за границы


EST
Эстония до 10 дней сокращает срок изоляции для прибывающих из-за границы
Foto: Argo Ingver

С понедельника, 2 ноября, срок обязательной изоляции для тех, кто приезжает в Эстонию из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией, будет сокращен с 14 до 10 дней, сообщает rus.err.ee.

Соответствующей договоренности во вторник достигли члены кабмина, официально оформить соответствующее решение правительство намерено в четверг, подтвердил министр социальных дел Танель Кийк.

По его словам, правительство приняло принципиальное решение относительно сокращения периода самоизоляции как для прибывающих из-за границы, так и для близких лиц, у которых выявили коронавирус.

С 1 сентября при въезде в Эстонию из стран с высоким риском заражения коронавирусом можно заменить обязательную самоизоляцию тестом на Covid-19, который нужно в таком случае сдать дважды в течение недели.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: