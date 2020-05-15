Эстония, Латвия и Литва открывают границы: что нужно знать путешественникам

На данный момент в Литве действует правило собираться группами не более пяти человек, причем должна соблюдаться дистанция в 2 метра, а время совместного пребывания ограничено 15 минутами. Исключение делается только для членов одного домашнего хозяйства, то есть людей, которые вместе проживают в одном жилище. Штраф за несоблюдение правил карантина для физических лиц — от 500 до 1500 евро.
Если вы решили посетить Литву на машине, то нужно учитывать, что Литва постепенно открывает пункты пересечения границы. На данный момент для туристов (физические лица и частный автотранспорт) открыты Руцава-Бутинге, Гренцтале-Салочяй и Медуми-Смелине. С 18 мая к ним добавится и КПП Мейтене-Кальвяй.
Литовские пограничники имеют право отказать во въезде в страну лицам, у которых констатированы признаки высокой температуры или лихорадки. В свою очередь, за нарушение действующих в Литве правил карантина для физических лиц предусмотрен денежный штраф в размере от 500 до 1500 евро.
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