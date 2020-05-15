Эстония, Латвия и Литва открывают границы: что нужно знать путешественникам

Стоит подчеркнуть, что правила поведения в связи с пандемией Covid-19 в разных странах могут различаться, поэтому путешественники "обязаны соблюдать местные распоряжения и требования, вытекающие из распространения вируса". Чтобы путешествие не обернулось недоразумениями, DELFI подготовил краткую памятку для тех, кто в намерен в ближайшее время отправиться в Латвию и Литву.

Латвия: самый мягкий режим чрезвычайной ситуации

Латвия отличалась тем, что требования к населению в связи с Covid-19 здесь изначально были достаточно мягкими. В стране не был объявлен карантин, работала большая часть магазинов и продуктовые рынки, а также рестораны и кафе (при условии, если они могли выполнить требование к дистанции в два метра), ходил общественный транспорт.

12 мая режим чрезвычайной ситуации стал еще мягче: правило 2+2 отменено, разрешены публичные и частные мероприятия с участием до 25 человек. Снова открылись музеи, библиотеки и частные культурные учреждения, а также туристические объекты. Торговые центры теперь работают и по выходным.