Эстония отменила ограничения на авиаперелеты: куда уже можно улететь и какие рейсы добавятся в ближайшее время

До 1 января 2021 года в Эстонии действовал запрет на авиасообщение со странами, где фиксируется высокий уровень заболевания COVID-19. Исключение было сделано лишь для нескольких европейских столиц. Но, согласно постановлению эстонского правительства, с первого дня нового года ограничения на авиаперелеты отменяются.
По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, первыми изъявили желание возобновить полеты из Таллинна авиакомпании Turkish Аirlines и Belavia.
По состоянию на 2 января из Таллиннского аэропорта можно улететь по 14 направлениям: в Ригу (airBaltic), Берлин (airBaltic), Минск (Belavia), Варшаву (LOT), Лондон (airBaltic, Ryanair), Милан-Бергамо (Ryanair), Франкфурт (Lufthansa), Хельсинки (Finnair), Осло (airBaltic), Амстердам (airBaltic), Брюссель (airBaltic), Стокгольм (airBaltic и SAS), Копенгаген (airBaltic) и Пафос (Ryanair).
Помните Комиссарову, сломавшую позвоночник в Сочи? Где она сейчас
«Он ждал своего столика 40 минут, ничего не сказав»
Все внимание на шляпку: миколог рассказал, как собирать грибы
Раскрыто влияние витамина D на течение коронавируса