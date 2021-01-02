Эстония отменила ограничения на авиаперелеты: куда уже можно улететь и какие рейсы добавятся в ближайшее время

До 1 января 2021 года в Эстонии действовал запрет на авиасообщение со странами, где фиксируется высокий уровень заболевания COVID-19. Исключение было сделано лишь для нескольких европейских столиц. Но, согласно постановлению эстонского правительства, с первого дня нового года ограничения на авиаперелеты отменяются.

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, первыми изъявили желание возобновить полеты из Таллинна авиакомпании Turkish Аirlines и Belavia.

По состоянию на 2 января из Таллиннского аэропорта можно улететь по 14 направлениям: в Ригу (airBaltic), Берлин (airBaltic), Минск (Belavia), Варшаву (LOT), Лондон (airBaltic, Ryanair), Милан-Бергамо (Ryanair), Франкфурт (Lufthansa), Хельсинки (Finnair), Осло (airBaltic), Амстердам (airBaltic), Брюссель (airBaltic), Стокгольм (airBaltic и SAS), Копенгаген (airBaltic) и Пафос (Ryanair).