02.01.2021, 13:31

Эстония отменила ограничения на авиаперелеты: куда уже можно улететь и какие рейсы добавятся в ближайшее время


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Tallinna lennujaam
Tallinna lennujaamFoto: Tiit Blaat

Согласно решению Еврокомиссии, страны-члены ЕС с 1 января 2021 года больше не могут ограничивать авиаперелеты, ссылаясь на коронавирус.

До 1 января 2021 года в Эстонии действовал запрет на авиасообщение со странами, где фиксируется высокий уровень заболевания COVID-19. Исключение было сделано лишь для нескольких европейских столиц. Но, согласно постановлению эстонского правительства, с первого дня нового года ограничения на авиаперелеты отменяются.

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, первыми изъявили желание возобновить полеты из Таллинна авиакомпании Turkish Аirlines и Belavia.

По состоянию на 2 января из Таллиннского аэропорта можно улететь по 14 направлениям: в Ригу (airBaltic), Берлин (airBaltic), Минск (Belavia), Варшаву (LOT), Лондон (airBaltic, Ryanair), Милан-Бергамо (Ryanair), Франкфурт (Lufthansa), Хельсинки (Finnair), Осло (airBaltic), Амстердам (airBaltic), Брюссель (airBaltic), Стокгольм (airBaltic и SAS), Копенгаген (airBaltic) и Пафос (Ryanair).

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В ближайшее время планируется возобновить рейсы в Зальцбург (с 23 января, airBaltic) и Стамбул (с 1 февраля, Turkish Airlines).

Авиакомпания Wizzair планирует возобновить полеты из Таллинна в Вену (с 2 марта), Милан-Мальпенса (с 2 марта), Киев (с 28 марта), Львов (с 30 марта), Харьков (с 30 марта) и Кутаиси (3 мая).

В графике рейсов авиакомпании Aeroflot полеты из Москвы в Таллинн и обратно запланированы с 28 марта.

!!! Обращаем ваше внимание на то, что в связи с нестабильным положением в мире из-за COVID-19 авиакомпании могут отменить все заявленные рейсы в любой момент. Кроме того, МИД Эстонии советует отказаться пока от любых поездок за границу.

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