Эстония поддерживает единые требования по ограничениям на поездки, но с одним условием

Речь идет о 50-ти случаях на 100 тысяч жителей — по оценке Еврокомиссии, если этот показатель в течение двух недель остается ниже, то к прибывающим из такого государства не следовало бы применять карантинных мер.

Министр социальных дел Танель Кийк считает, что для Эстонии этот показатель не подходит.

“В расчет берется также процент положительных тестов из всех сделанных, общее число обработанных анализов на душу населения, и та самая статистика случаев заболевания Covid-19 на 100 тысяч жителей за последние две недели. В целом мы поддерживаем процесс перехода на единую систему ограничений. Европейского центр профилактики и контроля заболеваний публиковал бы карту стран с использованием цветовых кодов в зависимости от ситуации, — сказал Танель Кийк. — Но, по оценке Эстонии, установленный в качестве предельного уровень заболеваемости должен быть ниже. Осталось выяснить мнение других стран. Евросоюз насчитывает 27 стран и дебаты, очевидно, как всегда, будут очень оживленными и сложными”.