Эстония превращается в модное направление гастрономического туризма

Генеральный секретарь Союза туристических фирм Эстонии Марианн Лугус подтверждает, что гастрономический туризм стремительно набирает популярность во всем мире. Люди перестают выбирать туристические направления исключительно из-за хорошей погоды или цен — теперь они также ищут кулинарные впечатления и стремятся открыть для себя самобытную кухню. По словам Лугус, эстонская кулинария уже успела зарекомендовать себя за пределами страны, и можно ожидать, что в ближайшие годы сюда, наряду с остальными туристами, потянутся и зарубежные гости, которые ищут свежих гастрономических впечатлений.

“Характерные черты эстонской кухни — чистые вкусы и местные продукты, из которых повара создают как абсолютно оригинальные местные блюда, так и северную фьюжн-кухню, — прокомментировала Лугус. — Эстонская кулинария обращает на себя в мире все больше внимания. Нынешний туристический год в нашей стране также во многом посвящен еде. Например, уже в мае в Эстонии состоится европейский тур известного конкурса кулинарного искусства “Золотой Бокюз”, который привлечет в Таллинн тысячи гастрономических туристов и будет способствовать еще большей известности страны, как туристического направления, куда приезжают за хорошей кухней”.