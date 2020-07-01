Эстония приостановила план по созданию электронной базы данных постояльцев гостиниц
По сообщению Министерства экономики и коммуникаций, прежде, чем приступать к реализации этой идеи, необходимо сделать бизнес-анализ, сообщает rus.err.ee.
По сообщению Министерства экономики и коммуникаций, прежде, чем приступать к реализации этой идеи, необходимо сделать бизнес-анализ, сообщает rus.err.ee.
“На данный момент наш проект задуман как автоматизированная обработка данных. Это означает, что при регистрации данные постояльцев автоматически сверяются с государственными базами данных и базами данных Европейского союза”, — сказала советник Департамента гражданства и миграционной политики Министерства внутренних дел Эле Руссак.
“Если выяснится, что в Эстонии есть иностранец, которому запрещен въезд, то такой человек будет задержан, и будет организована его депортация. Аналогичным образом, регистр может помочь в случае разыскиваемого или пропавшего без вести лица”, — пояснила Руссак.
“Мы не отказались от этой идеи. Нам просто нужно проделать дополнительную работу с различными сторонами, прежде чем ее можно будет продвигать. В настоящее время EAS проводит тщательный бизнес-анализ, чтобы выяснить, каким может быть это решение по созданию базы данных, и какова его точная стоимость. Что скрывать, все стороны понесут значительные расходы”, — пояснила советник отдела внутреннего рынка Министерства экономики Кати Кикас
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