Эстония признана одной из самых безопасных стран мира для путешествий в 2020 году

Согласно отчету, самой безопасной страной Европы является Словения. За ней следуют остров Мэн (коронное владение Великобритании - прим.ред.), Швейцария, Эстония (4 место в рейтинге), Исландия, Австрия, Хорватия, Беларусь, Чехия и Финляндия (10 место в рейтинге). По мнению экспертов, из европейских стран опаснее всего в Ирландии, Молдове, Франции, Швеции и Украине (последнее 41 место).

Среди всех стран мира самым безопасным государством для путешествий в 2020 году признан Катар. На втором месте находится Тайвань, за ним следуют ОАЭ, Грузия и Оман.

Кроме того, в ТОП-10 попали Гонконг, Словения, остров Мэн, Швейцария и Япония. В мировом рейтинге безопасности Эстония находится на 13 месте. Латвия занимает 46 место, Литва — 40 место, Финляндия — 19 место, Россия — 55 место.

Самыми опасными странами для путешествий в 2020 году признаны Венесуэла, Папуа-Новая Гвинея, Южная Африка и Афганистан.