Эстония признана одной из самых безопасных стран мира для путешествий в 2020 году(5)
Аналитический сервис Numbeo сравнил статистику преступлений в разных странах мира и составил рейтинг самых опасных и безопасных стран для путешествий в 2020 году.
Аналитический сервис Numbeo сравнил статистику преступлений в разных странах мира и составил рейтинг самых опасных и безопасных стран для путешествий в 2020 году.
Согласно отчету, самой безопасной страной Европы является Словения. За ней следуют остров Мэн (коронное владение Великобритании - прим.ред.), Швейцария, Эстония (4 место в рейтинге), Исландия, Австрия, Хорватия, Беларусь, Чехия и Финляндия (10 место в рейтинге). По мнению экспертов, из европейских стран опаснее всего в Ирландии, Молдове, Франции, Швеции и Украине (последнее 41 место).
Среди всех стран мира самым безопасным государством для путешествий в 2020 году признан Катар. На втором месте находится Тайвань, за ним следуют ОАЭ, Грузия и Оман.
Кроме того, в ТОП-10 попали Гонконг, Словения, остров Мэн, Швейцария и Япония. В мировом рейтинге безопасности Эстония находится на 13 месте. Латвия занимает 46 место, Литва — 40 место, Финляндия — 19 место, Россия — 55 место.
Самыми опасными странами для путешествий в 2020 году признаны Венесуэла, Папуа-Новая Гвинея, Южная Африка и Афганистан.
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