Эстония входит в число самых безопасных стран Европы. Смотрите, где еще зафиксирован низкий уровень заболевания коронавирусом(2)
Согласно опубликованному сегодня сообщению Министерства экономики и коммуникаций, в Европе осталось всего около 10 стран, которых можно отнести к так называемой безопасной зоне, где средние показатели заболеваемости за последние 14 дней не превышают установленный в Эстонии предел в 25 заболевших на 100 000 населения, пишет Ärileht.
«Челси» объявил о переходе Тиаго Силвы
Штраф за нарушение карантина получили любители чая в Азербайджане
Умер старейший мужчина в истории
В России некоторым семьям могут снизить ипотечную ставку