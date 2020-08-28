Эстония входит в число самых безопасных стран Европы. Смотрите, где еще зафиксирован низкий уровень заболевания коронавирусом

По последним данным, опубликованным сегодня днем, на сегодняшний день из Эстонии можно улететь в 12 стран, где показатели заболеваемости за последние 2 недели не превышают 25. К этим странам относятся: Латвия (3,1), Венгрия (5,8), Финляндия (6,1), Норвегия (13,6), Литва (15,5), Словакия (16,3), Италия (19,4 ), Словения (20,3), Кипр (20,4), Германия (20,9), Великобритания (23,2) и Дания(24,3). В Эстонии этот показатель составляет 11,4, таким образом мы находимся на 4 месте в списке самых безопасных стран Европы.

Самые высокий уровень заражения зафиксирован в Испании (196,4), Люксембурге (134,4), на Мальте (116,1), в Румынии (85,1), Хорватии (77,1), Франции (75,1), Бельгии (47,7), Нидерландах (42,9), Австрии (41,2), Лихтенштейне (39,1), Чехии (36,6), Швеции (31,9), Ирландии (31,1), Исландии ( 31,1), Португалии (30,4), Греции (29,4), Польше (26,9) и Болгарии (26,3).