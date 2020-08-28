28.08.2020, 15:14

Эстония входит в число самых безопасных стран Европы. Смотрите, где еще зафиксирован низкий уровень заболевания коронавирусом

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EST
Tallinna lennujaam
Tallinna lennujaamFoto: Tiit Blaat

Согласно опубликованному сегодня сообщению Министерства экономики и коммуникаций, в Европе осталось всего около 10 стран, которых можно отнести к так называемой безопасной зоне, где средние показатели заболеваемости за последние 14 дней не превышают установленный в Эстонии предел в 25 заболевших на 100 000 населения, пишет Ärileht.

По последним данным, опубликованным сегодня днем, на сегодняшний день из Эстонии можно улететь в 12 стран, где показатели заболеваемости за последние 2 недели не превышают 25. К этим странам относятся: Латвия (3,1), Венгрия (5,8), Финляндия (6,1), Норвегия (13,6), Литва (15,5), Словакия (16,3), Италия (19,4 ), Словения (20,3), Кипр (20,4), Германия (20,9), Великобритания (23,2) и Дания(24,3). В Эстонии этот показатель составляет 11,4, таким образом мы находимся на 4 месте в списке самых безопасных стран Европы.

Самые высокий уровень заражения зафиксирован в Испании (196,4), Люксембурге (134,4), на Мальте (116,1), в Румынии (85,1), Хорватии (77,1), Франции (75,1), Бельгии (47,7), Нидерландах (42,9), Австрии (41,2), Лихтенштейне (39,1), Чехии (36,6), Швеции (31,9), Ирландии (31,1), Исландии ( 31,1), Португалии (30,4), Греции (29,4), Польше (26,9) и Болгарии (26,3).

Что касается стран за пределами Европейского Союза, то довольно высокие показатели заболеваемости на Украине (55,0) и в России(46,5). Почти в два раза ниже в Турции (22,4), Беларуси (20,8) и Азербайджане (19,2).

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