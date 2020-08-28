Эстония входит в число самых безопасных стран Европы. Смотрите, где еще зафиксирован низкий уровень заболевания коронавирусом(2)
Согласно опубликованному сегодня сообщению Министерства экономики и коммуникаций, в Европе осталось всего около 10 стран, которых можно отнести к так называемой безопасной зоне, где средние показатели заболеваемости за последние 14 дней не превышают установленный в Эстонии предел в 25 заболевших на 100 000 населения, пишет Ärileht.
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